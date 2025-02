Un vero e proprio dramma ha sconvolto un’intera famiglia. Angela, giovane mamma di una figlia di appena 10 mesi, è stata trovata morta nel suo letto dal marito. Il coniuge ha fatto la terribile scoperta una volta tornato a casa dopo una giornata lavorativa. Ha rinvenuto la sua amata, che aveva 26 anni, priva di sensi e ha chiamato immediatamente i soccorritori del 118.

Quando i sanitari sono giunti nell’abitazione della coppia, purtroppo per Angela non c’era già più niente da fare. Era già morta improvvisamente, senza che ci fossero state avvisaglie. Inevitabilmente sotto choc il marito Nicola, che mai avrebbe immaginato un epilogo simile. Sul luogo è sopraggiunto anche il magistrato di turno, che ha preso la decisione di far porre sotto sequestro il corpo.

Angela trovata morta nel letto dal marito: aveva 26 anni

La tragedia è avvenuta in provincia di Caserta, nel paese di Ruviano, dove viveva la povera Angela Raviele, morta troppo presto. Come riferito dai siti locali tra cui Paese News che è stato anche il primo a postare la foto della donna, non ci sarebbero segni di violenza sul corpo della giovane mamma, dunque a stroncarla potrebbe essere stato un malore. La 26enne era nata a Piedimonte Matese e aveva un’attività commerciale proprio col marito.

Serviranno accertamenti medici per capire cosa le sia successo, ma Angela sarebbe deceduta per un infarto improvviso. L’intero comune casertano è sotto choc per questa perdita assurda. Non si hanno ancora informazioni sulla data dei funerali, che dovrebbe essere decisa dopo l’autopsia e quindi l’autorizzazione della magistratura.

Un dolore enorme per tutti, ma soprattutto per il marito di Angela, che ora dovrà crescere da solo la loro bimba di nemmeno un anno di vita.