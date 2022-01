Una morte orribile quella di Angela Saulino, la 37enne che è morta in un brutto incidente stradale a San Tammaro, in provincia di Caserta. Lo schianto è avvenuto il 25 gennaio, ma la notizia è stata divulgata soltanto nella tarda serata. La macchina di Angela si è scontrata frontalmente contro un furgone su cui viaggiavano tre uomini, rimasti feriti ma non in modo grave. Il terribile incidente è avvenuto sulla strada provinciale 230, a poca distanza dalla Reggia borbonica di Carditello.

Per il momento gli inquirenti non sanno dare una spiegazione chiara alle dinamiche dello schianto. Per ora le cause sono ancora in fase di accertamento e le indagini sono affidate alla Polizia Stradale. Angela Saulino era originaria di Visciano, in provincia di Napoli, ma viveva a Santa Maria Capua Vetere col marito. La donna era laureata in archeologia ed era molto attiva nel sociale: era una delle responsabili dell’associazione Urbe e si occupava prevalentemente di inclusione e sostegno per i bambini affetti da spettro autistico.

Angela Saulino, morta la 37enne

Poco prima dell’incidente, Angela Saulino stava andando a Castel Volturno. Qui, nel tragitto di strada che la porta a lavoro, la donna è rimasta coinvolta nell’incidente che non le ha lasciato scampo. Come dicevamo, la dinamica è ancora in fase di definizione. Lo scontro, in base ai rilievi della Stradale, è stato frontale.





L’automobile di Angela Saulino e l’Iveco Daily si sono colpiti frontalmente ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta per estrarre i feriti dalle lamiere. Tuttavia, nonostante i soccorsi, la donna non ce l’ha fatta: si ipotizza che sia morta sul colpo nell’impatto.

Ora la salma di Angela Saulino si trova all’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove verrà effettuata nei prossimi giorni l’autopsia. I tre feriti sono stati portati nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno e nel Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e medicati, non sono in pericolo di vita. Una morte atroce, che lascia un’intera comunità in apprensione per la famiglia di Angela Saulino.