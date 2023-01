Possibile grande novità in arrivo sul caso della scomparsa di Angela Celentano, con un test del Dna che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. A rivelare tutti i dettagli sulle ultime notizie legate alla sparizione della bambina sul Monte Faito nell’ormai lontano 1996 è stato l’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino. Queste sono quindi ore di grandissima attesa per i parenti e per tutti coloro che sperano in una risoluzione della vicenda, che da 27 anni tiene tutti con il fiato sospeso.

La scomparsa di Angela Celentano, insieme a quella di Denise Pipitone avvenuta poi nel 2004, ha lasciato tutta l’Italia senza parole. Ma ora con questo test del Dna si potrebbe finalmente prefigurare qualcosa di davvero molto importante. Ovviamente non sappiamo ancora con sicurezza quando avremo la notizia definitiva, ma sicuramente i prossimi giorni dovrebbero essere decisivi. Andiamo a vedere insieme cosa ha annunciato il legale in una nota inviata agli organi di informazione.

Leggi anche: “Non è morta e vive lì”. Angela Celentano, rivelazioni choc: “Ho incontrato il finto padre”





Scomparsa Angela Celentano: un test del Dna tiene tutti col fiato sospeso

Tra non molto scopriremo qualcosa in più sulla scomparsa di Angela Celentano, nel momento in cui arriveranno i risultati del test del Dna su una ragazza, che avrebbe somiglianze impressionanti con le sorelle della bimba sparita nel 1996. Queste le parole dell’avvocato Ferrandino: “Nei giorni scorsi finalmente un collaboratore del mio studio, in un paese nord europeo, ha incontrato la ragazza sudamericana che sospettiamo possa essere Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, a Vico Equense (Napoli)”.

Poi il legale della famiglia Celentano ha aggiunto: “Ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò in possesso provvederò ad inviarlo ad uno dei laboratori di mia fiducia, specializzati nell’individuazione di profili Dna. Conto entro una decina di giorni di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sudamericana con il profilo dei signori Celentano”. Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni dell’avvocato Luigi Ferrandino.

Angela Celentano sparì nel nulla precisamente il 10 agosto del 1996, quando erano le ore 13. Era in gita con i suoi genitori, quando scomparve mentre era presumibilmente in compagnia di altri due bimbi. Alcune persone fecero riferimento a due uomini stranieri presenti con un’auto, ma non si è mai arrivati ad una verità.