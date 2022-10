Novità su Angela Celentano, scomparsa dal Monte Faito il 10 agosto del 1996. C’è stato un test del Dna dopo una segnalazione su una persona e ora sono arrivati i risultati. A dare la notizia è stato l’avvocato della famiglia, Ferrandino. Quest’ultimo ha voluto fare un videocollegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque e ha fornito importanti notizie in merito alla bimba, che oggi sarebbe ormai una ragazza, che purtroppo ha fatto perdere le sue tracce 26 anni fa e non è mai più stata ritrovata.

Dunque, questo annuncio su Angela Celentano, scomparsa nel nulla mentre si trovava sul Monte Faito, ha riguardato un test del Dna che era stato programmato. Inoltre, era aperta un’altra pista e il legale ha voluto dare informazioni anche sulla seconda vicenda. In questo periodo sono tante le voci che si stanno accavallando sulla sparizione della bambina e c’era una sensazione che qualcosa stesse andando verso la giusta direzione. La speranza di tutti era che ci potesse essere una svolta positiva.

Angela Celentano, scomparsa dal Monte Faito: arriva un risultato di un test Dna

Dunque, l’avvocato Ferrandino ha svelato una grossa notizia relativa ad Angela Celentano, che è scomparsa dal Monte Faito alla fine degli anni Novanta. Sono arrivati i risultati di un test del Dna fatto ad una ragazza italiana, ma i dati giunti non sono stati soddisfacenti, come ha informato il difensore a Mattino Cinque: “Gli esiti arrivati sono negativi, non è Angela Celentano e non è l’altra ragazza Santina Renda che noi pensavamo”. Ma i genitori non hanno intenzione di arrendersi e c’è ancora un’altra strada da percorrere.

Infine, l’avvocato della famiglia di Angela Celentano ha aggiunto: “Noi ci tenevamo a comunicarlo attraverso la vostra trasmissione per la vostra correttezza. C’è stata una serie di attacchi sui social per dire che volevamo comunicarlo in diretta tv per fare lo scoop. Ci tengo comunque anche a dire una cosa. Non molliamo, continuiamo con la pista sudamericana e stiamo cercando di capire questa ragazza chi sia, abbiamo un’altra ipotesi, procederemo nei prossimi giorni al test del Dna e speriamo non sia una bufala”.

Al momento della sparizione, Angela Celentano aveva appena 3 anni e si trovava con la madre e il padre, nonché con altri conoscenti, sul Monte Faito. La scomparsa avvenne all’ora di pranzo e, nonostante l’immediata ricerca da parte dei presenti e il successivo arrivo dei carabinieri, non fu mai rintracciata. E ancora oggi non c’è nessuna certezza sul suo caso.