Un malore fatale poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Così è Angela Brandi, 24 anni, che martedì 24 gennaio si era recata nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli di Napoli. La giovane si era presentata all’ospedale presentando epistassi, ovvero perdita di sangue dal naso, ma era stata dimessa.

Secondo quanto riporta l’Asl Napoli 2 Nord, dopo aver attivato “le opportune e doverose verifiche interne” sulla vicenda, Angela Brandi era stata curata dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale. Dopo la visita all’ospedale era stata dimessa. In serata, però, la ragazza si è sentita male mentre si trovava a casa ed è nuovamente riportata al nosocomio campano. Qui, purtroppo, è arrivata in arresto cardiocircolatorio e l’intervento dei medici non è servito.

Angela Brandi, morta a 24 anni dopo le dimissioni dall’ospedale

Per i sanitari, spiega la Asl in una nota, “non è stato possibile scongiurare il decesso”. La magistratura ha aperto un fascicolo sulla morte di Angela Brandi. Il Mattino ha raccolto la testimonianza della zia Angela Vitale, che già al primo ricovero aveva chiesto ai medici di effettuare visite più approfondite ma le era stato detto che il sangue era dovuto a una varice. “Mi ha detto zia non respirò più, le ho preso la mano e ha smesso di parlare”, ha ricordato.

“Sembrava che stesse bene, tanto che siamo tornate a casa mia e le ho cucinato le patatine fritte. – ha spiegato ancora la zia di Angela Brandi – Poi siamo andate a fare la spesa al supermercato ma non siamo nemmeno arrivate che ha fatto un forte colpo di tosse e le è uscito un sacco di sangue da naso e bocca. L’ho messa in macchina, siamo corse verso l’ospedale. Era piena di sangue, come l’ho trovata sul lettino dell’ospedale, quando dopo due ore di attesa ci hanno comunicato il decesso”. Per la zia “Angela si sarebbe salvata”.

Dello stesso avviso lo zio di Angela Brandi, l’attore e regista Mimmo Manfredi: “Ho visto scene allucinanti, lei stesa in uno stanzino e ricoperta di sangue. Faccio difficoltà a credere che una ragazza rimandata a casa per una varice al naso possa poi morire dopo quattro ore”, ha detto a Il Mattino.