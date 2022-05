Schianto tra due aerei in volo: morti e feriti. La situazione

Andria, schianto tra due aerei ultraleggeri in volo. Modello Piper, i due mezzi si sarebbe scontrati proprio durante il volo. Terribili le conseguenze dello scontro. Infatti i due ultraleggeri sono poi immediatamete precipitati tra Trani e Corato, in Puglia, all’altezza del casello autostradale.

Un vero e proprio dramma quello verificato nei cieli della Puglia ad Andria durante le ore della mattina. Lo schianto tra i due mezzi in volo è avvenuto nella zona sovrastante zona Schinosa, in territorio di Trani. Si legge su Andria Live che “uno dei due velivoli ha tentato un atterraggio di emergenza in un terreno a poche centinaia di metri dal casello autostradale tra Trani e Corato ed è stato raggiunto dai mezzi di soccorso via terra”.





Un bilancio drammatico in seguito allo schianto avvenuto in volo: “Il pilota, ferito, è stato trasportato al Bonomo di Andria.L’altro mezzo è stato individuato in zona Schinosa, in contrada Casalicchio, tra gli ulivi. I due occupanti sarebbero entrambi deceduti. I soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo preciso grazie alle indicazioni di braccianti”, si apprende sempre su Andria Live.

Sul posto non solo i sanitari del 118, Vigili del fuoco del distaccamento di Corato, Polizia e Carabinieri, ma anche il magistrato della procura di Trani Francesco Tosto e il capo della procura Renato Nitti. L’intera area è sorvolata da un elicottero dei pompieri. Restano ancora da chiarire le esatte dinamiche che hanno portato allo scontro.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che prima dello schianto i due mezzi sarebbero decollati dall’aviosuperficie del Gargano in contrada Macerone a San Giovanni Rotondo e che fossero diretti verso Lecce. Poi un tamponamento per cause da accertare avrebbe impedito al pilota di riuscire nelle manovre di un atterraggio di emergenza mentre l’altro sarebbe precipitato.

