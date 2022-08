Una vera e propria tragedia, l’ennesima di questa estate 2022, si è verificata in mare. Andrea Pilia è stato trovato morto a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, precisamente a Geremeas. Per la precisione il cadavere era stato rinvenuto un paio di giorni fa dai vigili del fuoco, che subito dopo lo avevano consegnato alla Guardia Costiera, come spiegato dal sito sardo Casteddu Online. Poi è avvenuta l’identificazione, che corrisponde esattamente all’uomo, che aveva 40 anni.

Difficile capire cosa sia potuto succedere nei minimi dettagli, anche se c'è già un'importante precisazione sulla vicenda. Andrea Pilia non sarebbe morto a causa di qualche tipo di violenza subita, quindi i carabinieri hanno escluso l'ipotesi di un omicidio. A prevalere in queste ore è l'ipotesi che ad ucciderlo possa essere stato un malore improvviso, che non gli ha dato scampo e se l'è portato via per sempre dall'affetto di parenti e amici. E sui social sono in tanti ad aver scritto un messaggio in sua memoria.





Andrea Pilia morto a Quartu Sant’Elena (Cagliari) per un malore in mare

A causare la dipartita di Andrea Pilia sarebbe stato un mancamento, che lo avrebbe colto inaspettatamente mentre si trovava in mare. Non è riuscito a riprendersi ed è morto, lasciando nel dolore più profondo anche il comune di Monserrato, sua terra di origine. Erano stati alcuni turisti ad individuare la presenza di un cadavere nelle acque di Quartu Sant’Elena. L’uomo, che purtroppo non aveva attualmente un’occupazione lavorativa, aveva lasciato la sua macchina sul lungomare Poetto.

Questo uno dei commenti in memoria di Andrea Pilia, scomparso all’età di 40 anni in Sardegna: “Sono notizie che non vorresti mai sentire, riposa in pace Andrea”. E altri hanno scritto: “Riposa in pace, mi dispiace un mondo”, “Adesso sei vicino alle persone che amavi di più”, “Non posso crederci che sia vero”, “Condoglianze ai genitori e un forte abbraccio”, “Riposa in pace amico mio, ora nessuno potrà farti più male”. Un dolore devastante, che ha accompagnato decine di utenti sui social network.

