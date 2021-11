Prima lo schianto, poi l’esplosione e la fiamme: Andrea muore intrappolato nella sua auto

Se n’è andato nella tarda serata di ieri Andrea Capano, 35 anni, quando mancavo poco alla mezzanotte. Prima lo schianto, poi le fiamme che hanno avvolto l’auto non lasciando scampo al ragazzo. Ancora da chiarire la dinamica ma, da quanto finora è emerso, sembra che l’auto si uscita di strada urtando la spalletta di cemento all’ingresso di un’abitazione finendo poi in un fossato ed incendiandosi. Mistero sulle cause: forse una distrazione o un malore improvviso alla base della tragedia.



Il dramma si è consumato, a Zerman di Mogliano Veneto, tra via Zermanesa e via Bonisiolo. A prestare i primi soccorsi ad Andrea Capano, trevigiano, alcuni residenti e automobilisti di passaggio ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco di Treviso e il personale medico del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte del 35enne, morto carbonizzato, intrappolato tra le lamiere del veicolo.

Andrea Capano, non sono stati fissati i funerali



Sul posto Carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto, Suem 118 e Vigili del fuoco di Treviso con APS autobotte ed autogru. Lunghe le operazioni del caso protrattasi fino alle 4.00 del mattino. Quello di Andrea Capano non è stato l’unico incidente nella zona. Scrive il Corriere della Sera come appena due ore dopo, quando mancavano solo 10 minuti alle due era scattato un altro allarme.







È successo a Zero Branco, lungo via Scandolara, all’altezza di via Onaro. A rimanere coinvolto un giovane d i 10 anni in meno rispetto a Andra Capano. Si tratta di un 24enne della zona, A. M., che abita poco lontano. “Il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo la sua corsa contro un palo della Telecom e un muro di cinta”, scrive il Corriere della Sera”.



Il giovane è stato trasportato nell’ospedale di Treviso in condizioni molto gravi. Intervenuti per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Treviso. Nelle prossime ora si saprà di più mentre, al momento, non è stata resa nota la data dei funerali del giovane Andrea Capano.