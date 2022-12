Sono finite le speranze di ritrovare in vita Andrea Calcaterra, il radiologo di 51 anni scomparso nel nulla lo scorso 16 novembre. Da allora nessuna informazione nè comunicazione ai familiari che ne avevano denunciato la scomparsa non vendendolo rientrare a casa dopo il lavoro ed erano scattate le ricerche. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada Torino-Aosta, infatti, lo avevano registrato mentre usciva al casello di Verres. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato oggi in un dirupo nella bassa Valle d’Aosta. L’uomo era nel bosco nella zona di Arnad.



Le ricerche erano riprese in mattinata, quando un cittadino aveva chiamato i carabinieri perché aveva trovato l’auto del medico, una Volkswagen Tiguan grigia. In base a una prima ipotesi dei carabinieri, l’uomo potrebbe essersi tolto la vita. Nelle operazioni sono impegnati anche i vigili del fuoco per il recupero della salma.





Andrea Calcaterra trovato morto, era scomparso il 15 novembre



In queste settimane tanti gli appelli lanciati anche a mezzo social, su giornali e tv da parte di famigliari e amici per ritrovarlo. “Un collega novarese a cui tutti vogliamo bene, simpatico, bravo, umano” lo avevano descritto i colleghi. Il 51enne trecatese era un radiologo dell’ospedale Maggiore di Novara e collaborava anche con il centro medico Sant’Ambrogio e con la casa della salute di Sandigliano a Biella.



Proprio nella clinica biellese era stato visto per l’ultima volta il 15 novembre da alcuni colleghi. Intanto, riporta Fanpage, un altro giallo potrebbe essere vicino alla soluzione. Un cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica durante una battuta di caccia nel Supramonte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì e gli agenti del commissariato di Polizia del posto.



Per dare un’identità ai resti umani sarà necessario un esame del Dna. Per il momento, chi indaga ritiene che il cadavere ritrovato possa essere quello di Alessandro Zaniboni, il geometra scomparso il 25 luglio di un anno fa dalla sua abitazione di Lotzorai.

“Una scena horror”. Trovata col cranio fracassato in strada, mistero su Stefania: lascia due bimbi