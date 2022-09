Anastasia è morta sul colpo. La serata con gli amici finisce in tragedia: aveva 25 anni

Ennesima tragedia sulla strada. Stavolta è Anastasia Curcuruto la nuova giovane vittima, infatti è morta a soli 25 anni a causa di uno scontro violentissimo. Il decesso, sopraggiunto sul colpo, si è verificato sulla statale 114 ad Aci Castello, in provincia di Catania. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, anche se stanno emergendo i primi dettagli e le prime ipotesi sull’accaduto. Un intero paese e ovviamente la sua famiglia sono devastati da un dolore impossibile da spiegare a parole.

A causa di questo assurdo incidente, Anastasia Curcuruto è morta ad Aci Castello e se n'è così andata troppo prematuramente. I soccorritori del 118, intervenuti prontamente sul luogo, non sono riusciti a fare molto. Infatti, quando sono arrivati sul posto non hanno fatto nient'altro se non confermare l'avvenuta dipartita dell'automobilista. Lei si trovava precisamente a bordo di una Citroen C2 e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, quindi saremmo in presenza di un incidente autonomo, verificatosi dopo una serata di divertimento.





Anastasia Curcuruto è morta ad Aci Castello: fatale un incidente

Stando alle prime informazioni diffuse dai media anche locali, Anastasia Curcuruto è morta all’istante ad Aci Castello dopo che la sua vettura si è scontrata contro un muretto di cinta non lontano dall’ospedale di Cannizzaro. Al momento sarebbero due le cause del sinistro: una distrazione alla guida oppure un colpo di sonno. Infatti, l’incidente è avvenuto di notte dopo che la vittima era stata in un locale. E la morte l’ha raggiunta proprio mentre era intenta a rientrare a casa. Lavorava come cassiera in una pizzeria.

Dopo lo schianto contro il muro, l’auto sulla quale viaggiava Anastasia si è ribaltata e per lei non c’è stato praticamente nulla da fare. Tantissimi i messaggi in sua memoria, questo il più significativo: “Ricordo quel giorno in aeroporto, eri sola, bellissima e sorridente, abbiamo stretto subito amicizia e abbiamo viaggiato insieme, arrivati alla meta ci siamo promessi che avremmo continuato a sentirci e mi facesti promettere che un giorno ci saremmo rivisti nella pizzeria di famiglia, e così è stato. Abbiamo continuato a sentirci per tutto questo tempo e qualche mese fa ho mantenuto quella promessa… Mi mancava sentire quella risata, rivedere il tuo sorriso e passare una serata insieme, è stato bellissimo, ho avuto l’occasione di conoscere la tua splendida famiglia e ne sono onorato. Sono incredulo”.

