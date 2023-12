Terribile incidente, l’ambulanza finisce fuori strada: morti e feriti

Gravissimo incidente stradale oggi 13 dicembre a San Pietro in Casale, nel Bolognese, sulla via Altedo. Per cause ancora da accertare, intorno alle 12.45, un’ambulanza è uscita di strada, ha urtato contro un palo e poi è finita nel fossato. Le foto scattate sul luogo della tragedia mostrano il mezzo ribaltato al lato della strada e pesantemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.

>“È successo dopo l’intervista bomba di Belen”. Stefano De Martino ha fatto vedere tutt’altro, ma ora viene a galla la verità

Il mezzo di soccorso aveva a bordo, oltre all’equipaggio, una donna e la figlia disabile, dirette a una visita medica all’ospedale di Bentivoglio. Sia la paziente di 23 anni che la madre che la accompagnava sono rimaste seriamente ferite. La ragazza è in prognosi riservata al Maggiore di Bologna, mentre la mamma è deceduta durante il trasporto all’ospedale di Bentivoglio.





Bologna, ambulanza fuori strada: morta una donna e tre feriti

Nello schianto sono rimasti feriti anche i due componenti dell’equipaggio dell’ambulanza. In totale tre i feriti dell’incidente. Le autorità locali stanno indagando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Nelle prossime ore si potrebbe avere un quadro più chiaro.

Il terribile incidente che è costato la vita alla donna nel bolognese solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza stradale. Le strade italiane restano tra le meno sicure con un numero di morti ancora altissimo. La notizia delle morte della donna ha gettato la comunità di San Pietro in Casale è in lutto.

La Croce Rossa e le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio e hanno assicurato che verranno fornite tutte le assistenze necessarie alle famiglie colpite da questa tragedia. Non è ancora chiaro se la procura abbia disposto o meno l’autopsia sul corpo delle donna.