Ancora un brutto incidente con un’ambulanza coinvolta. Nelle ultime settimane abbiamo assistito purtroppo a sinistri in cui sono finiti mezzi di trasporto del pronto intervento medico. Nelle Marche nella galleria sulla SS73 bis, la “bretella” tra Urbino e Fermignano, un bus di ragazzi in gita si è scontrata con un’ambulanza della Croce Rossa: quattro i morti.

Poi un altro gravissimo incidente stradale ha interessato la Cimpello Sequals. Per cause da accertare tre mezzi sono rimasti coinvolti in un sinistro durante la mattinata del 2 gennaio scorso: terribile il bilancio che parla di 3 morti e quattro feriti alcuni dei quali in gravi condizioni. Stavolta un’ambulanza della Croce Rossa diretta all’ospedale di Chieri si è scontrata contro un camion.

Ambulanza si scontra con un camion: il bilancio

Erano da poco passate le 13 di oggi, venerdì 2 febbraio, quando a Cambiano, comune della città metropolitana di Torino in Piemonte, sulla provinciale è avvenuto un incidente. Un’ambulanza della Croce Rossa comitato di Chieri che si stava dirigendo all’ospedale di Chieri si è scontrata in via Campi Rotondi, nei pressi del “Palawojtyla”, con un camion. La strada è stata chiusa al traffico dalla rotonda di Santena.

Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente, gli agenti della polizia locale sono chiamati a chiarire la dinamica. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall’ambulanza. Si tratta di due persone che sono state portate in ospedale.

Come riferisce Torino Today uno dei due feriti – dipendente della Croce Rossa – è stato portato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. È attualmente ricoverato per un politrauma, fortunatamente fuori pericolo, con una prognosi di almeno 60 giorni. C’è anche un altro ferito, anche lui della Croce Rossa, che è stato trasportato in ospedale a Chieri dalla Croce Verde di Villastellone. L’autotrasportatore non ha riportato ferite.

