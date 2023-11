C’è grandissima apprensione per una giovane di appena 20 anni, Kimberly Bonvissuto, scomparsa nel nulla da cica 4 giorni. L’ultimo contatto risale allo scorso 20 novembre, poi la madre della ragazza non ha avuto più notizie della figlia e la sua preoccupazione aumenta di ora in ora. Pare che lei avesse celato ai suoi familiari cosa dovesse realmente fare quella sera, ma successivamente si è scoperta la verità. E ora quindi c’è il timore che possa essere successo qualcosa di negativo.

Kimberly Bonvissuto è scomparsa nel nulla dal paese di Busto Arsizio, in provincia di Varese, e immediatamente è stato lanciato l’appello soprattutto dalla madre Graziana Tuccio, la quale ha contattato le forze dell’ordine che si sono subito messe alla ricerca della 20enne, tuttora irrintracciabile. Questo quanto detto dalla signora: “Se qualcuno la vede contatti le forze dell’ordine”. Ed è stato riferito in che modo era vestita al momento della sparizione. Ovviamente questa vicenda sta mettendo tutti in ansia, anche alla luce di quanto successo a Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel veneziano.

Leggi anche: “Sorvegliatelo”. Giulia Cecchettin, la notizia dal carcere di Filippo Turetta





Kimberly Bonvissuto scomparsa da 4 giorni: c’è preoccupazione per la 20enne

Dunque, quando Kimberly Bonvissuto è scomparsa erano circa le ore 16 del 20 novembre e aveva con sé, dopo essere uscita dalla sua abitazione, una tuta di colore grigio, delle scarpe nere e un giubbino Colmar. I suoi capelli sono rossi ed è alta 1,55 metri. Sembra che dovesse incontrarsi con un ragazzo per un appuntamento, ma poi si sono perse le sue tracce. Queste informazioni sono state riferite nelle scorse ore da La Stampa.

Kimberly avrebbe però detto alla mamma che avrebbe invece visto la cugina per una cena. Cosa non vera, con la cugina che sapeva la verità e ha coperto la 20enne, affinché potesse vedersi con questo ragazzo. Il suo rientro a casa era previsto per le ore 22, ma Bonvissuto non è tornata e il suo cellulare non è raggiungibile perché spento. La cugina ha inoltre rivelato alle forze dell’ordine di non sapere nome e cognome di questo giovane.

La Prealpina ha anche riportato altre affermazioni della madre della giovane scomparsa: “Kimberly è uscita solo con il telefonino e il caricatore, ma non aveva con sé i documenti, né carte di credito né i vestiti”. Non sarebbe da escludere, secondo la polizia, che possa aver incontrato delle persone per un’offerta di lavoro. Si ipotizzerebbe la fuga volontaria, ma le ricerche continuano incessantemente.