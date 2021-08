Dramma in spiaggia, Marcello crolla all’improvviso: muore sotto gli occhi di moglie e figlio

Altavilla Milicia, il dramma in spiaggia. Un uomo di 71 anni staa trvascorrendo una giornata di mare in compagnia del figlio e della moglie, non troppo distante dal lido della Capannina, quando ha accusato un malore poi rivelatosi fatale.

A lanciare l’allarme proprio i gestori del lido. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi del 118 e svariati tentativi di rianimazione per Marcello Oliva nulla da fare. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bagheria.

Stando a una prima ricostruzione, come riportato su Palermo Today, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso, ma pare che “soffrisse di cuore e assumesse delle pillole indicate proprio per problemi cardiologici”.





Come si apprende su La Voce d Bagheria “pare che l’uomo si sia sentito male mentre era in acqua. Portato a riva sono stati chiamati i soccorsi, e nel frattempo alcuni bagnanti gli hanno praticato il massaggio cardiaco che però è risultato vano”.

Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto coordinate dalla procura di Termini Imerese. La salma di Marcello è stata restituita alla famiglia. La tragedia è avvenuta a distanza di pochi giorni dal decesso di Giuseppe Machì, venuto a mancare in seguito a un malore proprio mentre faceva il bagno in compagnia del figlio.