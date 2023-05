Alluvione in Emilia Romagna, la notizia choc dopo 6 giorni. Una vera e propria catatrofe quella che ha colpito duramente la regione italiana circa una settimana fa. Sono 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena, Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi, Rigossa, Savena. Il lavoro dei soccorsi, ma anche dei residenti, non ha mai avuto sosta per liberare le strade e le case dal fango. Al contempo risulta drammatico il numero delle vittime che sale a 16. La scoperta delle ultime ore è avvenuta nella zona di Belricetto a Lugo in provincia di Ravenna.

Fiorenzo Sangiorgi tra le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. Un bilancio che continua a essere drammatico e che continua a diffondere sofferenza: sale a 16 il numero delle vittime in Emilia Romagna a causa dell’alluvione che ha colpito la regione una settimana fa circa. Il corpo di Fiorenzo è stato rinvenuto dai soccorritori subacquei di Genova e Pescara. A rendere nota la notizia il Centro Operativo Comunale di Faenza nell’ambito delle coordinate tracciate dal Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura.

Fiorenzo Sangiorgi tra le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna: il ritrovamento dopo 6 estenuanti giorni di ricerca

“È stato individuato oggi dai Subacquei dei Carabinieri in località Belricetto di Lugo il cadavere della persona dispersa nei giorni scorsi, e precisamente il 17 maggio. Il corpo rinvenuto è quello di Fiorenzo Sangiorgi. Il bilancio finale delle vittime dell’alluvione in provincia di Ravenna sale a 7 deceduti. Le Forze dell’Ordine e i volontari della protezione civile hanno completato oggi secondo un piano predisposto dalle attività di rintraccio di tutte le persone di cui non si avevano notizie, al cui esito non si sono registrati ulteriori dispersi”.

Classe 1955, Fiorenzo era residente a Fusignano e risultava tra i dispersi. Secondo quanto riferito da una testimone, l’uomo era stato avvistato in località Belricetto mentre scendeva dal suo furgone. Fiorenzo a quel punto sarebbe stato trascinato via dalle acque. “Era sul furgone e pensiamo che si sia incagliato nel canale. Non si sa bene come sia riuscito a chiamare un agricoltore vicino, che ha cercato di andargli incontro col trattore. Fiorenzo è sceso dal furgone e l’agricoltore l’ha visto sparire, portato via dall’acqua“. Queste sono state le parole di Bianca Maria Casadio, per la quale Sangiorgi era il “fratello di un mio caro”.

La donna ha aggiunto: “C’è chi ci ha detto che stava andando a controllare i campi, altri sostengono che volesse dare una mano… Tutte voci. Alcuni hanno raccontato di avergli detto di non andare“. Tanta la speranza di ritrovare Fiorenzo in vita, fino a quando i soccorsi non si sono scontrati con la dura realtà dopo 6 giorni di ricerche. A dare ulteriori aggiornamenti sulla situazione anche una nota della Prefettura di Ravenna: “le persone attualmente evacuate sono 17.066; di queste sono accolte presso i centri di accoglienza istituiti dai Comuni nei palazzetti, nelle scuole e in altre strutture n. 2.487. Nella tabella a seguire è rappresentata la relativa distribuzione geografica, comune per comune”.