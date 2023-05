Emergenza maltempo in Emilia Romagna, anche Bruno Barbieri coinvolto in prima persona. Lo chef, giudice di Masterchef e padrone di casa nel format 4 Hotel è di Medicina, una delle zone maggiormente colpite, dove il livello dell’acqua, alimentato anche dalla pioggia delle ultime ore, sembra non volersi abbassare. L’Emilia Romagna, regione tra le più colpite dall’emergenza meteorologica di questi giorni, insieme alle Marche sta affrontando un’alluvione senza precedenti. Mentre si scrive è salito a 6 morti e un disperso il bilancio dell’alluvione che ha colpito il territorio ravennate, dunque diventa 14 il conto totale delle vittime del maltempo nella regione.

Bruno Barbieri, come tanti altri volti noti, non è potuto rimanere indifferente al dramma che sta vivendo la sua gente, nella sua terra, e ha subito dedicato un messaggio di speranza sul suo profilo Instagram: “Un pensiero e un abbraccio a tutti coloro che in queste ore stanno vivendo un momento così difficile in Emilia-Romagna. Ricordate che non siete soli e che presto tornerete ad essere più forti di prima. Forza ragazzi, siamo con voi!”.

Alluvione Emilia Romagna, anche Bruno Barbieri coinvolto nella tragedia

“La mia casa a Medicina si è allagata, la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone”, ha spiegato lo chef, al momento impegnato sul set della nuova edizione di Masterchef, al quotidiano La Stampa. È al lavoro, ma il pensiero è fisso alla situazione maltempo e a sua madre, 90 anni, che vive sola lì.

“Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, 90enne, che vive sola – ha continuato Bruno Barbieri – E lei fisicamente è al sicuro. Ma pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a quelle che sono state sfollate, a chi ha passato la notte sui tetti al freddo, sotto la pioggia con la paura di non farcela, tutto questo è dolorosissimo. Sapere di amici che vivono in quelle zone è uno strazio. […] Bisogna agire in fretta”.

C’è tanta tristezza, ma è anche il momento di agire: “Il problema è che a questo punto bisogna parlare meno e fare di più. Inutile a stare lì a fare polemiche sulla colpa di chi. È ora di capire e agire. Quando la natura si arrabbia, succedono queste cose e bisogna lavorare sulle infrastrutture e su tutta l’area geografica. Vanno ripuliti i fiumi, messe in sicurezza le strade, bisogna tenere sotto controllo le colline. Abbiamo visto crolli e smottamenti che portavano giù tutto. Ora basta cercare i colpevoli. Tutti a lavorare”, ha concluso.