Durante una recente gita scolastica a Napoli, un gruppo di studenti provenienti da Macerata ha vissuto un’esperienza tutt’altro che piacevole: diversi ragazzi sono finiti in ospedale per un’intossicazione alimentare dopo aver cenato in una pizzeria del centro città. I sintomi, nausea, vomito, sintomi febbrili e forti dolori addominali, si sono manifestati una volta rientrati nelle Marche, rendendo necessario il ricovero per alcuni di loro.

La segnalazione dell’accaduto è partita dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, che ha immediatamente allertato la ASL Napoli 1. Dopo aver avviato le indagini, le autorità sanitarie partenopee hanno eseguito controlli approfonditi nei locali interessati, individuando nella pizzeria frequentata dagli studenti la probabile origine dell’intossicazione.





Napoli, scolaresca intossicata dopo cena in pizzeria

Gli accertamenti hanno rivelato gravi carenze igienico-sanitarie, portando alla sospensione immediata dell’attività del locale. La Prefettura di Napoli ha confermato l’episodio alcuni giorni dopo, sottolineando la tempestività dell’intervento da parte degli enti preposti.

Non si tratta però di un caso isolato. Pochi giorni prima, un altro gruppo di studenti marchigiani in viaggio in Campania aveva accusato malori simili ed era stato assistito direttamente nell’albergo in cui alloggiava. I

n quell’occasione, tuttavia, non è ancora stata individuata la causa precisa, anche se si sospetta nuovamente un’intossicazione alimentare. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli studenti in viaggio e prevenire episodi simili in futuro.