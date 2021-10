Maltempo nelle regioni italiane, scatta l’allerta in vista dell’uragano Medicane. Incessanti piogge e fenomeni temporaleschi continuano a provocare danni al Sud Italia. E dalle immagini satellitari, che vengono aggiornate ogni 15 minuti. sembra che l’uragano del Mediterraneo si stia concentrando su zone ben precise.

L’ondata di maltempo che si è riversata su Sicilia e Calabria non sembra volersi arrestare e stando a quanto affermato dagli esperti, l’uragano mediterraneo, seppur prossimo a perdere potenza, continuerà a lasciare il segno. Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, i venti procedono a 90 km/h, con punte massime previste tra giovedì 28 e venerdì 29.

Dopo le immagini delle zone duramente colpite dai fenomeni temporaleschi in Sicilia, scatta l’allarme meteo in vista del fenomeno ciclonico mediterraneo, che sembra riversarsi principalmente tra Lampedusa e Malta. Su Il Giornale di Sicilia si apprende che il fenomeno, data la potenza raggiunta, “si potrebbe trasformare in un ciclone extra tropicale simile agli uragani veri e propri.





In particolare, dalla testata giornalistica, si apprende che il fenomeno cadrebbe nella categoria 1, “con venti che potranno sfiorare i 120 chilometri orari”. Particolarmente colpite saranno le coste della Sicilia orientale e della Calabria.

Medicane, questo il nome dato al fenomeno dagli esperti, riprendendo MEDIterranean hurriCANE ovvero Urgano del Mediterraneo. E a tal proposito, su 3bMeteo si apprende: “Attenzione particolare a Locride, Aspromonte, Serre, Sila e in generale a catanzarese e crotonese dove potranno cadere anche picchi di oltre 100-200mm con possibili locali criticità e disagi”.