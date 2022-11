Allerta meteo arancione, previsti temporali e vento. Proprio nelle ultime ore, oltre al crollo delle temperature, il maltempo ha imperversato in diverse regioni dell’Italia. E la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime 24 ore. Per martedì 22 novembre le previsioni meteo dicono vento forte, piogge abbondanti, nubifragi e burrasche. Eventi critici sono previsti soprattutto al nord, in Sardegna e nei settori tirrenici.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su Bari e provincia. Si prevede pioggia dalle 8 di domani mattina, 22 novembre, alle successive 12 ore. I temporali dovrebbero interessare le zone settentrionale e centrale della Puglia. Anche la ProCiv laziale ha diramato un’allerta, arancione, nel basso Lazio e, in parte, a Roma e provincia. Allerta gialla su Rieti e Viterbo. Situazione simile in Campania, dove però è arrivata proprio recentemente una decisione importante.

Scuole chiuse per l’allerta meteo: ecco in quali Comuni

L’allerta meteo arancione in Campania ha spinto molti Comuni a decidere di chiudere gli istituti scolastici. Stessa situazione in tutte e cinque le province: Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli. Nel capoluogo il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura di tutte le scuole. Stessa decisione è stata presa dal primo cittadino Clemente Mastella a Benevento. Idem a Salerno dove il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato l’ordinanza. Ma non è finita.

Questo è l’elenco dei Comuni dove le scuole saranno chiuse: Cava Dei Tirreni, Giungano, Sapri, Barano d’Ischia, Portici, Torre del Greco, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Somma Vesuviana, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Procida, Benevento (chiuse per due giorni: martedì 22 novembre per allerta e mercoledì 23 per verifica eventuali danni), Vietri sul Mare, Agerola, Caivano, Vallo della Luciana, Santa Marina, Sessa Cilento e Agropoli (chiuse sia martedì 22 novembre che mercoledì 23 novembre). L’elenco continua sotto.

Prosegue l’elenco dei Comuni dove le scuole restano chiuse domani 22 novembre: Santa Maria di Castellabate, Siano, Ischia, Napoli, Morcone, Crispano, Casamicciola Terme (Ischia), Sarno, Salerno, Nocera Superiore, Volla, Cardito, Ravello, Torraca, Castelnuovo Cilento, Roccapiemonte, Monte di Procida e

Quarto.

Questo il comunicato della Protezione Civile Campania: “Oltre ai fenomeni meteorologici sopra citati, si potrebbero verificare anche frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, inondazioni”.

