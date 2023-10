Il maltempo in Italia inizia seriamente a preoccupare. Un’allerta è infatti stata diramata nelle scorse ore e nei prossimi giorni la situazione andrà via via in peggioramento. Ormai l’insolita estate di ottobre, con temperature ben al di sopra della media stagionale, è un lontano ricordo. Gli ombrelloni sono stati definitivamente chiusi e bisogna adesso tirare fuori ombrelli e k-way per coprirsi dalla grande quantità di pioggia prevista.

Siamo ormai entrati nella fase autunnale, col maltempo in Italia che sta diventando protagonista. L’allerta gialla è scattata per ora in quattro regioni, dove si registreranno precipitazioni abbondanti e vento decisamente forte. In un precedente articolo vi avevamo raccontato di una bomba d’acqua verificatasi ad Ostia nella giornata di lunedì 16 ottobre, con strade, negozi e case completamente allagati e l’intervento di protezione civile e vigili del fuoco per mettere in sicurezza le persone.

Maltempo Italia, scatta l’allerta in varie regioni: pioggia e vento

In particolare, già nella giornata odierna del 17 ottobre si stanno verificando condizioni atmosferiche negative. Il maltempo in Italia sta coinvolgendo 4 regioni italiane, dove è scattata l’allerta della protezione civile. Ci saranno precipitazioni diffuse a carattere temporalesco con frequente attività elettrica e potenti raffiche di vento. Andiamo a vedere quali sono i territori che saranno colpiti con maggiore forza secondo le ultime previsioni meteorologiche.

Ad essere coinvolte sono le regioni Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Ma 3BMeteo ha anche aggiunto che questo maltempo è provocato da un flusso di correnti occidentali. Sull’Atlantico inoltre c’è un vortice che dalla penisola iberica porterà maltempo anche al centro-nord nei prossimi giorni. E scopriamo insieme cosa succederà soprattutto nelle prossime ore, infatti sono state diffuse le prime informazioni su mercoledì 18 ottobre.

Le piogge ci saranno il 18 ottobre sulle Alpi occidentali, in Liguria, Emilia, Lombardia, Triveneto, Levante ligure, bassa Lombardia, basso Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le temperature comunque sono destinate ad aumentare leggermente nelle regioni centrali e meridionali.