“Dovete fare attenzione”. Allarme meteo, l’annuncio choc di Sottocorona: il giorno peggiore per l’Italia

Previsioni meteo per i prossimi giorni, l’allarme di Paolo Sottocorona. Il popolare meteorologo a Coffe Break su La7 ha messo in guardia gli italiani. Già da domani, sabato 29 luglio, il tempo stabile e il cielo luminoso di questi giorni sono destinati a lasciare spazio ad altro. Da domenica 30 luglio, poi, il cambiamento sarà ancora più evidente: “Domenica ci saranno forti precipitazioni che taglieranno in due il Veneto” ha spiegato l’ex ufficiale dell’Aeronautica.

Del resto anche altri esperti come Mario Giuliacci hanno fatto previsioni del tutto simili per non dire identiche. Vacanza o no, prepariamoci dunque a temporali pure “molto forti” e “temperature in forte aumento”. Cerchiamo ora di capire quali saranno le zone interessaste dai fenomeni più intense e chi invece si ‘salverà’.

“Dovremo seguire con molta attenzione questa situazione di domenica” avverte Paolo Sottocorona. Le temperature sono in risalita, soprattutto al Centrosud. Lo conferma pure il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Per domenica le città da bollino arancione saranno 10. Si tratta di un livello di allerta 2 che invita anziani e persone fragili a fare particolare attenzione.

Le città più calde sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. A Bologna e Catania le temperature massime percepite saranno di 38, mentre a Bari e Cagliari si toccheranno i 37. Un grado in meno, 36, a Palermo e Roma. Nei primi giorni di Agosto, invece, ci sarà una leggera diminuzione delle temperature anche al Sud mentre al Nord ci saranno rovesci.

L’Agenzia Giornalistica Italiana fa sapere che: “Nelle altre 17 (città) prese in considerazione dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore sarà verde. Sabato le temperature torneranno a salire con Palermo e Perugia che saranno bollino arancione, il secondo livello più alto di allerta per il caldo, mentre altre 17 città saranno bollino giallo”.

