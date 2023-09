Il meteo in Italia sta cambiando ripetutamente e ora a parlare è stato Mario Giuliacci, che ha riferito dell’arrivo di nubifragi e forti temporali in alcune regioni italiane. Ormai in molte zone l’estate deve essere dimenticata e l’addio è ormai imminente. Quindi, occorrerà prestare attenzione e uscire di casa con gli ombrelli perché la situazione sembra debba peggiorare nei prossimi giorni. E sono stati riferiti tutti i dettagli.

Dunque, cambiamenti in arrivo per il meteo in Italia. Mario Giuliacci ha parlato di nubifragi e temporali in diverse regioni italiane sul sito MeteoGiuliacci. Da parte del meteorologo sono arrivate spiegazioni molto dettagliate su ciò che succederà tra non molto. Una situazione da tenere d’occhio di giorno in giorno per capire anche la potenza del maltempo, che colpirà alcuni territori della nostra Penisola.

Meteo Italia, Mario Giuliacci annuncia nubifragi e temporali: in quali regioni

Partendo dalle origini delle sue dichiarazioni sulle previsioni meteo in Italia, l’esperto Mario Giuliacci ha spiegato cosa accadrà nelle prossime ore, con nubifragi e temporali all’orizzonte. Prima di dire quali regioni saranno interessate, ha esclamato: “L’alta pressione di matrice africana rimarrà allungata su gran parte del Paese ma, nei prossimi gironi, lascerà parzialmente sguarnita una parte della Penisola. Il tutto a causa dei venti freschi provenienti dai Balcani che, oltre a mantenere contenute le temperature, in queste regioni favoriranno anche la formazione di diversi temporali“.

Ad essere centrate dal maltempo sarebbero le regioni del Sud Italia, con temperature che si abbasseranno considerevolmente. Giuliacci ha detto ancora: “L’instabilità potrebbe portare anche alla formazione di temporali intensi, con il pericolo quindi di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Temporali si formeranno soprattutto in alcune regioni, e in particolare in Calabria e Sicilia, anche non si può escludere che qualche nube temporalesca sconfini a tratti in Basilicata e sul Salento“.

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, questa condizione atmosferica resterà costante fino a giovedì 7 settembre, poi dovrebbero esserci dei miglioramenti. Ovviamente nei prossimi giorni saranno date ulteriori informazioni in merito.