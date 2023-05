Situazione di grande apprensione in Italia per il maltempo che sta colpendo diverse aree della penisola. Una tempesta sta facendo preoccupare migliaia e migliaia di abitanti e c’è il rischio che possano esserci conseguenze molto serie. Stanno già iniziando ad uscire fuori alcune notizie allarmanti, infatti è stata disposta la chiusura di alcune scuole. Ci sono due città che hanno preso queste decisioni per prevenire danni preoccupanti.

Facendo dunque un primo bilancio, l’Italia è sferzata dal maltempo a causa di una tempesta che è stata denominata Minerva e che è giunta dalla Tunisia. Parlando della regione Marche, in provincia di Ancona e precisamente nel paese di Senigallia è stato fatto un annuncio dall’amministrazione comunale: “Il fiume Misa sta raggiungendo il livello di piena, anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità e bisogna portarsi ai piani alti e prestare attenzione”.

Italia, maltempo dappertutto: la situazione

Parlando invece di un’altra zona dell’Italia, il maltempo sta creando disagi in Emilia-Romagna. Istituti scolastici chiusi a Ravenna e Bologna. Nel ravennate disposta l’evacuazione di centinaia di persone dai comuni di Faenza, Castel Bolognese e Brisighella. Allarme per gli stabilimenti balneari, colpiti da incredibili mareggiate. Inoltre, è stata decisa la sospensione del traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna per le avverse condizioni del mare. E a Bologna si segue con attenzione il torrente Ravone.

Problemi seri anche al Sud e in particolare in Sicilia. Nella città di Palermo c’è stata pioggia incessante durante la notte scorsa e sono anche caduti degli alberi. Inoltre, diverse strade sono state inondate dalla pioggia battente. Ritornando a Bologna, il sindaco Lepore ha detto ai suoi cittadini di evitare spostamenti non necessari con le automobili. A Ravenna chiusi al pubblico anche i centri di formazione professionali, di aggregazione giovanile e i centri per anziani.

#Maltempo #EmiliaRomagna: aumentati per le piogge i livelli idrometrici dei corsi d’acqua, nessuna criticità segnalata al momento. Dispositivo di soccorso dei #vigilidelfuoco precauzionalmente rafforzato con 120 unità in aggiunta alle ordinarie [#16maggio 10:00] pic.twitter.com/tyZ8WOjd9T — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

#Maltempo #Palermo, abbondante #pioggia in città, 30 interventi fatti finora dai #vigilidelfuoco per prosciugamenti, la rimozione di intonaci pericolanti da balconi e cornicioni, il soccorso ad automobilisti in difficoltà nei sottopassi allagati [#15maggio 16:00] pic.twitter.com/brcFgzvich — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 15, 2023

Questo l’annuncio dei vigili del fuoco di Palermo: “Abbondante pioggia in città, 30 interventi fatti finora dai vigili del fuoco per prosciugamenti, la rimozione di intonaci pericolanti da balconi e cornicioni, il soccorso ad automobilisti in difficoltà nei sottopassi allagati”.