Alex e Corinna morti insieme: tutti sconvolti per la tragedia dei due giovani fidanzati. Avevano 22 e 24 anni

Tragedia in strada. L’intera comunità di Bolzano sotto choc alla notizia del drammatico epilogo della giovane coppia di fidanzati. Alex e Corinna viaggiavano a bordo della loro moto, una Kawasaki, lungo la strada della Mendola, quando intorno alle 14:30, sono caduti giù da un dirupo.

Alex e Corinna, uno schianto in moto fatale. La tragedia è avvenuta in prossimità di una curva. La coppia in sella alla moto viaggiava lungo la strada della Mendola, vicino Bolzano, quando sarebbero finiti fuori dalla carreggiata cadendo in un dirupo.





Alex e Corinna morti in un incidente in moto. Il dramma

Due vittime giovanissime, Alex Höeller, 22 anni, bolzanino, e Corinna Bernard, 24 anni, di Lana, fidanzati dal 2014. Alex era volontario della Croce Bianca, e Corinna era ugualmente impegnata nel sociale. Tutti ricordano la coppia di fidanzati come due giovani dal carattere solare e l’indole molto generosa. Una perdita straziante per le famiglie di Alex e Corinna e per amici e conoscenti che hanno avuto la fortuna di conoscerli.

La famiglia della ragazza è stata segnata da un’altra grave perdita ne 2019, quando è venuto a mancare il fratello 25enne. Le ferite riportate dalla giovane coppia di fidanzati sono apparse da subito troppo gravi. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e l’elisoccorso.

I soccorsi non hanno potuto dare altro che dichiarare il decesso. Al momento sono in corso i rilievi sul luogo del drammatico incidente che ha strappato via per sempre le loro giovani vite. Gli inquirenti indagano sulle cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del mezzo.

“In un lago di sangue”. Orrore in città, Giovanni ucciso in pieno giorno: caccia al killer