Una terribile notizia è stata comunicata nella giornata di giovedì 17 agosto. Alessia Protospataro è stata trovata morta, dopo che era scomparsa nel nulla una settimana fa. Le ricerche sono state forsennate per tutto questo tempo, ma le forze dell’ordine speravano in un lieto fine che non c’è stato. Era uscita per una tranquilla passeggiata, ma poi improvvisamente non aveva più fatto rientro nel B&B di Domodossola, dove si trovava in vista di Ferragosto.

Una tragedia immensa, che ha lasciato tutti angosciati e tristi. Alessia Protospataro è quindi morta prematuramente a 49 anni. La sua scomparsa aveva allarmato tutti e l’ultimo ad averla sentita era stato un suo amico, che mai si sarebbe aspettato che quella fosse l’ultimo contatto con la donna. Si erano mobilitati davvero in tanti per ritrovarla, tra cui anche i vigili del fuoco e i volontari che operano nella Protezione civile.

Alessia Protospataro trovata morta: era scomparsa da una settimana

Dunque, Alessia Protospataro non ce l’ha fatta ed è morta dopo aver attraversato i boschi della Val Vigezzo, in Val D’Ossola. Siamo in Piemonte. A rinvenire il cadavere della 49enne è stato il soccorso alpino. La procura di Verbania ha deciso di avviare un’indagine per chiarire cosa sia potuto succedere alla sfortunata escursionista. Anche se col passare delle ore c’è un’ipotesi ben precisa, che sta prendendo sempre più consistenza.

Il primo ad accorgersi della sparizione di Alessia era stato colui che gestisce la struttura ricettiva di Domodossola. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza era stata ripresa durante la sua camminata nei pressi di una cabinovia, poi il vuoto. Alla base della sua morte potrebbe esserci un drammatico incidente, quindi non ci sarebbero altre persone coinvolte e il suo decesso non dovrebbe essere trattato come sospetto.

Il cellulare della vittima risultava spento perché presumibilmente si era scaricato. Probabilmente si effettuerà l’esame dell’autopsia sul suo corpo per stabilire la causa della morte. Ciò che resta è un enorme dolore per la terribile conclusione delle ricerche.