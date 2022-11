Tragedia ad Halloween durante la grigliata, Alessandro Tomasella muore a soli 31 anni. Una lingua di fuoco poco dopo l’accensione del barbecue e per il 31enne di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nulla da fare. Il ragazzo si trovava in compagnia di due amici, rimasti feriti nel tentativo di spegnere le fiamme.

Alessandro Tomasella morto a 31 anni. “Le persone che non ridono non sono persone serie…”, aveva scritto sul proprio profilo Facebook, una frase che riusciva ad esprimere tutta la gioia di vivere che lo ha sempre contraddistinto. La sera della tragedia, i tre amici si erano riuniti per cena in contrada Vassallaggi per mangiare della carne arrostita e trascorrere ore di spensieratezza durante la ricorrenza di Halloween.

Leggi anche: Rosario, fine delle speranze: trovato morto dopo ore d’angoscia. Aveva 34 anni





Alessandro Tomasella morto a 31 anni: la tragedia nella notte di Halloween

Purtroppo Alessandro viene improvvisamente colpito dalle fiamme. Le cause che avrebbero provocato le fiamme sono ancora in corso di accertamento, ma si apprende che gli amici di Alessandro hanno fatto di tutto per aiutarlo. Alessandro è stato trasportato dapprima all’ospedale Sant’Elia, finendo poi ricoverato presso il reparto Grandi ustionati dell’ospedale Garibaldi di Catania, dove è stato dichiarato morto.

Se i due amici di Alessandro, Salvatore e Rosario Matraxia, non sembrano versare in gravi condizioni, per il giovane 31enne il destino è stato crudele. Alessandro muore in seguito alle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. Il giovane lavorava con suo padre nella concessionaria di famiglia di mezzi agricoli, nella zona industriale di Caltanissetta, sempre circondato di amici e benvoluto da tutti. Il 31enne lascia la compagna e la figlia piccola.

Tanti i messaggi di dolore sui social tra cui quello del sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato: “Due tragici eventi hanno sconvolto profondamente la nostra Comunità negli ultimi giorni. Due giovani vite tragicamente spezzate! Alle famiglie, agli amici e a tutte le persone che stanno piangendo la perdita di Alessandro Tomasella e Rosario Manuguerra va tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. San Cataldo si unisce a questo immenso dolore”.