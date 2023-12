Nella giornata di domenica 3 dicembre è arrivata la notizia drammatica sullo psichiatra Alessandro Meluzzi, colpito da un’improvvisa ischemia cerebrale che ha messo a rischio la sua vita. Infatti, è ancora in condizioni molto gravi. Ma a far scoppiare la polemica ci ha pensato Matteo Bassetti, accusato dagli utenti di aver scritto un post choc contro il criminologo. Ha utilizzato il suo account X (ex Twitter), per scrivere qualcosa che ha fatto arrabbiare molte persone.

Alessandro Meluzzi dopo l’ischemia è stato operato d’urgenza ed è attualmente ricoverato in un letto dell’ospedale Bufalini di Cesena. Matteo Bassetti si è lasciato andare ad un commento scioccante, che farà parlare ancora a lungo. Tornando al malore, è sopraggiunto a Rimini mentre il professore riceveva pazienti nel suo studio. L’ischemia cerebrale è la terza causa di morte in Italia, dopo le malattie ischemiche del cuore e i tumori.

Alessandro Meluzzi colpito da ischemia grave, le parole choc di Matteo Bassetti

Nelle ore successive al grave malessere di Alessandro Meluzzi, che sarebbe ancora in pericolo, Matteo Bassetti ha deciso di dire la sua facendo scoppiare una bufera. Lo psichiatra e criminologo 68enne avrà ancora ore difficili davanti a sé, come riferito da il Corriere di Romagna: “Il bollettino medico dice che l’intervento è stato superato con successo, resta comunque la riserva di prognosi. Saranno decisive le prossime 24-48 ore“.

Bassetti ha quindi scritto su X, senza citarlo direttamente: “Ma non era radio no Vax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?“. Il sito Leggo ha rivelato che sono arrivati diversi commenti contro l’immunologo, accusato di essere stato troppo insensibile: “Nessun rispetto umano”, “Vergogna”, “Sarcasmo contro una persona che lotta contro la morte. Ecco Bassetti spiegato bene”, ha aggiunto un altro utente.

Ma non era radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati? — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) December 3, 2023

Alessandro Meluzzi, dichiaratosi no vax, era stato sospeso due anni fa dall’Ordine dei medici per la sua inosservanza dell’obbligo vaccinale per il Covid. Aveva più volte detto anche in televisione: “Il vaccino è un siero genetico sperimentale di cui non conosciamo gli effetti, la pandemia è un pretesto per imporre il nuovo ordine mondiale”.