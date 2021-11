Alessandro non c’è più. L’incidente è terribile, muore a 37 anni. Lascia un figlio di 3 anni

Un nuovo dramma della strada si è portato via per sempre Alessandro Dalla Valle. La notizia più brutta è arrivata nella mattinata di lunedì 29 novembre. Aveva 37 anni ed è morto a causa di un terribile incidente stradale autonomo, quindi senza il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto è intervenuta sul luogo del sinistro la polizia locale, che ha l’arduo compito di stabilire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere se ci possano essere delle responsabilità o dei motivi particolari che abbiano causato l’incidente.

Un dolore incredibile per la famiglia di Alessandro Dalla Valle. Lui lascia infatti la moglie e un figlio in tenera età, che ha solamente tre anni di vita. L’incidente si è registrato esattamente sulla superstrada che da Frosinone conduce alla città di Sora, nella zona di Castelmassimo. Stava guidando la sua autovettura, quando per cause in corso di accertamento la sua macchina, la Citroen Scenic, si è schiantata e per lui non c’è stato niente da fare, nonostante si sia fatto l’impossibile per tenerlo in vita.

Alessandro Dalla Valle non aveva nessun passeggero al suo fianco, quindi era da solo all’interno dell’abitacolo. Difficile quindi capire cosa sia potuto succedere in quei secondi tremendi, che hanno condotto l’uomo alla morte. Era conosciuto nella sua terra di origine soprattutto per essere stato il marito della povera Gilberta Palleschi, l’insegnante di inglese che fu ammazzata nel 2014 dal mostro del Fibreno. I soccorritori subito hanno provato a rianimarlo, ma non hanno fatto in tempo nemmeno a trasferirlo in ospedale.





Dunque, come accertato dai medici giunti sulla Frosinone-Sora, Alessandro Dalla Valle non ha avuto alcuna speranza di sopravvivenza. Infatti, il 37enne era morto sul colpo. Subito dopo aver appreso la notizia, è intervenuto il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, che ha espresso un suo commovente pensiero. Purtroppo il decesso di Dalla Valle ha lasciato tutti sgomenti, proprio perché giunto inaspettatamente e improvvisamente. Un dolore straziante per i familiari e tutti coloro che gli volevano bene.

Questo l’ultimo saluto del primo cittadino di Sora dopo la morte di Alessandro Dalla Valle: “Alessandro lo conoscevo bene. La notizia mi ha fortemente scosso. E’ stata una tragedia incredibile. E’ morto un ragazzo, un giovane papà che lascia la moglie ed il figlio. Mi unisco alle condoglianze di tutta la città e dell’amministrazione comunale. Esprimo vicinanza a tutta la famiglia. Grande è il dolore per la perdita di un brillante ragazzo”.