Alessandria, incidente letale in prossimità del ponte sul fiume Sesia. Perde la vita a soli 29 anni il geometra, Andrea Canone, originario di Trino Vercellese e residente a Casale Monferrato. A lanciare l’allarme i motociclisti che stavano viaggiando insieme ad Andrea.

“Siamo tutti sconvolti. Conoscevo Andrea da sempre, ne ricordo il talento per gli eventi musicali e l’entusiasmo, sempre accompagnato da una professionalità riconosciuta unanimemente. Ai suoi cari la solidarietà di tutta la comunità trinese”.

Queste le parole del sindaco Daniele Pane non appena appresa la dolorosa notizia del decesso del giovane geometra e motociclista. Andrea ha perso la vita proprio in sella alla sua moto, una Yamaha R1, al confine tra la Lombardia e il Piemonte.





Andrea Canone, 29 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo non appena imboccata la curva, in prossimità del ponte sul fiume Sesia, in un breve tratto della statale 596-dir. Prima il violento impatto contro il guard-rail, poi il volo in un canale.

Insieme ad Andrea, anche altri motociclisti con cui il 29enne stava viaggiando in gruppo. Purtroppo, nonostante il pronto intervento dei soccorritori, il cuore di Andrea Canone ha smesso per sempre di battere. Sul posto i medici del 118 e i Carabinieri. Distrutto anche il vicesindaco di Asigliano, Lillo Bongiovanni: “Sono distrutto caro Andrea. Ricordo il tuo sorriso in ufficio da me: eri un ragazzo d’oro. 29 anni e tutta una vita ancora da respirare”.