Auto contro un palo, Alessandra e Roberta morte sul colpo: avevano 28 anni

Tragedia sulla strada. Il dramma di Avellino sconvolge la comunità intera. Poco prima che albeggiasse, la coppia di amiche viaggiava a bordo della Fiat 500 rossa, con a bordo altri due giovani. Purtroppo Alessanra Taddeo e l’amica Roberta Iuliano, entrambe di 28 anni, hanno chiuso per sempre i loro occhi.

Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano muoiono a 28 anni. Una dinamica, quella del sinistro avvenuto in via San Cosma a Cervinara, ancora al vaglio degli inquirenti. Non è del tutto chiaro il motivo per cui la Fiat 500 rosso con a bordo le 4 giovani si sia poi schiantata tragicamente contro il palo.





Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano muoiono a 28 anni. Il tragico schianto alle prime luci dell’alba

Uno schianto violento poco prima dell’alba, e per Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, amiche da sempre ed entrambe 28enn, ogni speranza è persa. Le due sono morte sul colpo. Per le altre due amiche, immediato il trasporto d’urgenza in ospedale, una presso l’ospedale Moscati di Avellino e l’altra presso il nosocomio San Pio di Benevento.

Dopo aver appreso la notizia del decesso di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, il sindaco Caterina Lengua ha espresso tutto il suo dolore: “Siamo distrutti. Questa tragedia travolge ogni famiglia della nostra Valle, che chiede silenzio e preghiere per queste giovani vite spezzate e per le loro famiglie”.

Sul posto, oltre i Carabinieri di Cervinara e di San Martino Valle Caudina che continuano a indagare sulla dinamica dell’incidente, anche l’intervento dei vigili del fuoco di Bonea e Avellino, che hanno condotto le operazioni di recupero delle salme e della messa in sicurezza della zona.

Frontale sulla provinciale all’alba, drammatico il bilancio: 2 morti e 3 feriti