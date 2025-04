Per la prima volta dal 12 dicembre 2015, Alberto Stasi è tornato a respirare un frammento di normalità grazie alla concessione della semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, Stasi ha varcato la soglia di un nuovo capitolo della sua esistenza. Alle diciannove passate da pochi minuti, ha chiuso dietro di sé il portone dell’elegante palazzo di Brera dove lavora come contabile in un’azienda che gestisce amministrazioni condominiali.

Ad attenderlo, fuori dall’ufficio, c’erano alcuni amici, pronti a portarlo a fare un aperitivo. I locali di corso Garibaldi e corso Como erano vicini, ma l’idea di una serata troppo esposta non lo convinceva. “Meglio evitare — spiega il 41enne a chi lo sta accompagnando — tanto lo sapete che non sono un tipo da movida. E poi, qualche giorno fa, mi ha fermato per strada un ragazzino. Mi fa: bella zio, lo sapevo che non c’entravi niente. Possiamo fare un selfie? Ora, capisco tutto, capisco la notorietà, ma meglio evitare. E per fortuna che tanti ragazzi di adesso non sanno cos’è successo diciott’anni fa e non conoscono il mio volto”.

Come ha passato la serata Alberto Stasi

Alla fine il gruppetto si rifugia nel bar di un hotel, scegliendo un ambiente più discreto. Stasi si presenta con un look sobrio: maglioncino grigio, camicia chiara, jeans, giacca blu e occhiali scuri. Per lui, nonostante tutto, resta un lunedì di lavoro, anche se il peso del cognome che porta e del passato che lo accompagna non può essere ignorato.

Il regime di semilibertà di Stasi è più elastico rispetto al lavoro esterno che aveva già ottenuto due anni fa: ora può scegliere liberamente dove fermarsi a pranzo, frequentare chi vuole, esclusi i pregiudicati, e muoversi autonomamente utilizzando i mezzi pubblici. “Non avrà più limiti rispetto ai percorsi. Si potrà muovere liberamente. Bisognerà capire con quali mezzi: sicuramente con i mezzi pubblici, ma se vorrà la macchina dovrà essere autorizzata. Avrà le prescrizioni classiche, come non portare armi e non parlare con pregiudicati”, aveva precisato la sua avvocata, Giada Bocellari, a Fanpage.it.

Durante la giornata può vedere chi desidera, deviare lungo il percorso casa-lavoro, andare in palestra o concedersi qualche piccolo svago, purché rientri in carcere entro l’orario stabilito. “Durante i giorni lavorativi potrà vedere chi vuole e fare le deviazioni che vuole per andare al lavoro. Inoltre dopo il lavoro potrà, esempio, decidere di andare in palestra. Dovrà rientrare in carcere a un orario che stabiliranno a seconda delle esigenze. Comunque la semilibertà prevede che si rientra in carcere solo per dormire“, aveva aggiunto la legale.

Un confine però rimane invalicabile: Stasi non potrà recarsi a Garlasco. Ma, come ha confidato agli amici, non ne sente il bisogno: “A Garlasco? No, non posso andare – dice – nonostante mia madre viva ancora lì. La incontro dai parenti, l’ho fatto quando ho avuto i permessi. E poi, dico la verità, non ho nemmeno tutto questo interesse a tornarci. Un po’ per quello che è successo, un po’ perché la mia vita e i miei interessi sono ormai tra Milano e l’hinterland, dove cercherò casa quando potrò”.

L’orizzonte che si apre davanti a lui è fatto di piccoli progetti: visitare la Pinacoteca di Brera, passeggiare tra i padiglioni della Fiera di Rho, riprendere la racchetta in mano dopo anni lontano dallo sport. “Farò un salto alla pinacoteca di Brera, appena potrò – assicura ai suoi commensali – oppure farò un giro tra i padiglioni della Fiera di Rho, quando ci sarà un evento interessante, visto che passo di lì a prendere la metro ogni mattina. E poi potrei riprendere la racchetta in mano, saranno due anni che non faccio sport“.

Negli anni trascorsi dietro le sbarre, le persone vicine a Stasi sono rimaste poche: la madre Elisabetta Ligabò, gli zii dell’hinterland milanese, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, insieme ai consulenti della difesa, diventati nel tempo una sorta di famiglia allargata.

Quanto al passato, Stasi ha scelto il silenzio: di Chiara Poggi non parla in pubblico per rispetto nei confronti della famiglia della vittima, mentre sull’ultima pista investigativa che aveva coinvolto Andrea Sempio, presunto assassino alternativo, preferisce non esprimersi. “Ne parleremo un’altra volta – si congeda – ora devo rientrare e farmi da mangiare sul mio fornelletto”.

