Alberto Bressan morto per un malore a Pellestrina, un’isola situata nella laguna di Venezia. Una tragedia inimmaginabile, che ha lasciato sotto choc la moglie. Infatti, il suo decesso è avvenuto improvvisamente sotto gli occhi della coniuge e di una coppia di amici, che dunque si trovava con loro. L’uomo, che aveva 53 anni, aveva deciso di rilassarsi e di fare una leggera corsa nelle vicinanze del mare, avendo una grande passione anche per il mondo dello sport. Ma stavolta è successo l’impensabile.

Alberto Bressan morto per un malore a Pellestrina. E purtroppo sono davvero tanti i drammi simili che stanno succedendo in questi ultimi giorni. Nelle scorse ore Vincenzo Diana è deceduto per un malore a Villa Literno, in provincia di Caserta. La notizia ha lasciato nel dolore più profondo tutta la comunità campana, che non riesce ancora a capacitarsi di quanto successo. Il giovane aveva appena 25 anni e si stava recando nel territorio di Castel Volturno, ma non ci è mai arrivato. E se n’è andato per sempre.





Alberto Bressan, morto per un malore a Pellestrina in maniera davvero inaspettata. Mentre stava correndo, ha avuto un mancamento ed è caduto per terra. Purtroppo non si è più svegliato e la vacanza si è trasformata in un incubo. Si trovava precisamente a Santa Maria del Mare. I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo e di riportarlo in vita, ma la situazione era troppo grave ed è stato solamente accertata la sua dipartita. I primi che avevano provato ad aiutarlo erano stati un amico e altri passanti.

La morte di Alberto Bressan sarebbe legata ad un attacco cardiaco, che non gli ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza. Eppure era un grande amante dello sport, infatti correva spesso e aveva un fisico invidiabile. Per quanto riguarda invece il suo lavoro, il 53enne era un dirigente di Assicurazioni Generali ad Arzignano, un comune del vicentino, ma lui viveva a Debba. Ha lasciato nel dolore più profondo anche i due figli, che hanno 17 e 23 anni. Un dolore immenso anche per l’intera comunità.

Altra tragedia vicino al mare anche in Sicilia nei giorni scorsi. Palermo, malore in spiaggia: morto turista di 72 anni. La tragedia nel pomeriggio di ieri, 28 giugno, a Campofelice di Roccella. A quanto si apprende l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre era in acqua. A quanto riporta il blogsicilia.it l’uomo sarebbe scomparso tra i flutti e solo in un secondo momento era stato ritrovato dagli uomini della capitaneria di porto.

