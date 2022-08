Un dramma assurdo, che nessuno riesce ad accettare. Il famoso imprenditore italiano Alberto Balocco è morto insieme ad un suo amico dopo essere stato colpito in pieno da un fulmine. Surreale quanto accaduto ai due, deceduti in circostanze tragiche e inaspettate. L’industriale tra l’altro è scomparso il giorno dopo aver compiuto 56 anni, un altro dettaglio incredibile che ha reso ancora più dolorosa la vicenda. E sono già in molti ad aver fatto le condoglianze alla famiglia delle due sfortunate vittime.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che poi ovviamente dovrà essere confermata dalle autorità competenti in maniera più approfondita, Alberto Balocco è morto con il suo amico nel pomeriggio del 26 agosto. Fatale la caduta di un fulmine, che li ha colpiti mentre si trovavano in sella ad una mountain bike elettrica a Pragelato, in provincia di Torino. Precisamente erano sul colle dell’Assietta, nelle vicinanze del Sestriere. Inutili gli immediati soccorsi dei sanitari, che hanno solo constatato la dipartita dei due uomini. (Leggi anche In pellegrinaggio dopo la scomparsa della moglie, Lino ha un malore e muore: “Le aveva fatto una promessa”)





Alberto Balocco morto con un amico dopo essere stato colpito da un fulmine

A perdere la vita è stato dunque l’imprenditore della nota azienda dolciaria con sede in provincia di Cuneo, Alberto Balocco, morto con il suo amico 55enne Davide Vigo, un uomo originario di Torino ma che viveva in Lussemburgo. Un fulmine li ha presi in pieno e, nonostante l’arrivo del soccorso alpino e dei carabinieri, con l’ausilio anche dell’elisoccorso, non c’è stato niente da fare. I ciclisti sono stati trovati da una persona, che stava passando da quelle parte a bordo di un’automobile ed è poi stato lanciato l’allarme.

Il primo cittadino del comune di Fossano, Dario Tallone, ha commentato così la notizia come riportato dal sito Repubblica: “Un grande dolore per la comunità fossanese. Una preghiera per lui ed un abbraccio alla famiglia”. Addolorato anche il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio: “Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari”.

Alberto Balocco ha lasciato nel dolore più profondo sua moglie Susy e i figli Gabriele, Matteo e Diletta. Soltanto il mese scorso lui aveva perso il padre, Aldo Balocco, che era il presidente onorario dell’azienda di famiglia. Alberto guidava l’azienda da tanto tempo. Oltre che per il famoso panettone, sono noti per i biscotti e altri prodotti da forno.

Lutto a Beverly Hills 90210: addio a un personaggio cardine della serie tv. L’ultimo saluto dei colleghi