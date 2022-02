Choc in centro, 24enne ucciso in pieno giorno. Fermato il padre: è un poliziotto

Ucciso in pieno giorno a Raffadali nell’agrigentino, per l’omicidio del 24enne Vincenzo Gabriele Rampello è stato fermato il padre. 57anni, poliziotto in servizio a Catania, è stato bloccato dai carabinieri mentre stava per fuggire su un pullman di linea diretto nella città etnea. Secondo la prima ricostruzione Gaetano Rampello avrebbe estratto la pistola d’ordinanza e fatto fuoco per nove volte contro il figlio uccidendolo. I motivi del gesto sono ancora ignoti.



Sempre a quanto si apprende Vincenzo Gabriele Rampello ed il padre avrebbero avuto un’accesa discussione. E non sarebbe stata la prima volta. Ssecondo indiscrezioni le liti tra padre e figlio erano continue. Il giovane infatti, pur essendo figlio di un poliziotto, aveva dato diversi problemi collezionando alcune denunce per piccoli reati fino alla settimana scorsa quando aveva ricevuto anche una denuncia più grave per stalking.



Vincenzo Gabriele Rampello sembra soffrisse di alcuni problemi psichici. Le liti con entrambi i genitori (che sono separati) erano all’ordine del giorno. Pare che questa mattina Vincenzo Rampello avesse chiamato il padre per chiedergli del denaro (anche le richieste di soldi erano assillanti), ma mentre si trovavano faccia a faccia in piazza Progresso sarebbe scoppiata l’ennesima lite.







Qualche parole di troppo, le urla, gli spari e Vincenzo Gabriele Rampello che muore sul colpo. Grazie alle immagini delle videotelecamere, i carabinieri si sono messi subito sulle tracce del padre: l’assassino è stato fermato mentre stava prendendo un autobus per tentare la fuga. Nello zaino aveva la pistola d’ordinanza. Ai militari, racconta il Riformista, il 57enne ha raccontato le continue liti con il 24enne.



Adesso, il poliziotto è in stato di fermo. In Italia nel 2021 sono stati commessi 295 omicidi volontari, dato tra i migliori tra i paesi europei, che a loro volta “offrono i dati migliori nel mondo”. Nel 1991 gli omicidi in Italia furono quasi 2mila. In seguito sono lentamente ma progressivamente diminuiti riducendosi a 359 nel 2018, 317 nel 2019, 287 nel 2020”. Le spiegazioni sono molteplici. “Una significativa è offerta da un altro dato: è aumentato il numero degli omicidi volontario di cui è stato identificato l’autore: si è passati, anche qui con una progressione costante, dal 40% del 1992 al 73% nel 2020”.