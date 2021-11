Agrate Brianza, violento impatto tra i due mezzi lungo l’Autostrada A4, Torino-Venezia, direzione Venezia. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.50, tra il casello e lo svincolo della Teem. Lo schianto è avvenuto quando il tir con targa straniera stava effettuando una manovra azzardata di inversione. Impossibile per l’automobile in corsa riuscire a schivare il mezzo pesante.

Un impatto violento e per l’automobilista immediato il trasporto presso l’ospedale Niguarda. Il 56enne non sembra essere in pericolo di vita, nonostante lo schianto contro il mezzo pesante. Stando a una prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente, l’autista del tir avrebbe proceduto in una manovra alquanto rischiosa di inversione di marcia, quando dal senso opposto, è sopraggiunta l’automobile.

Chiusa l’Autostrada nel tratto interessato dal sinistro e immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi e del personale dell’officina Aliverti di Agrate Brianza impegnato nelle operazioni di rimozione dei mezzi dalla carreggiata.





Per quanto riguarda il conducente alla guida del Tir, estratto dalla cabina del mezzo dalle squadre dei vigili del fuoco, immediato il trasferimento presso l’ospedale di Vimercate dove si sta procedendo negli esami che andrebbero a escludere o confermare l’eventuale assunzione di alcol.

A suo carico resta la denuncia esposta dalla Polizia Stradale di Seriate, con riferimento all’articolo 590 bis del Codice della strada. Solo i risultati delle analisi potranno porre maggiore chiarezza sull’incidente. Si resta in attesa di aggiornamenti.