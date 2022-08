Un fatto di cronaca che sconvolge un intera città. Agguato a Pescara, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e un altro è stato ferito. È successo tutto di fronte a un bar del centro alle 20 circa. Siamo nel cuore della città, precisamente a via Ravasco, in una strada aperta solo a pedoni e biciclette. La vittima è Walter Albi, 66 anni, che risulta iscritto all’albo degli architetti. Ad essere colpito, ma non mortalmente, è invece Luca Cavallito, 48 anni, ex calciatore, secondo quanto riferisce l’Ansa.

Sembra che a sparare sia stata una sola persona giunta in moto. Testimoni parlano di un braccio che spunta da alcune piante sul lato di via Ravasco e di una mano fermissima che spara almeno sei colpi. L’uomo bardato col casco integrale sarebbe poi fuggito per via Vittorio Veneto a tutta velocità sulla moto di grossa cilindrata. Questo è quello che si sa dal racconto di chi era presente. Quasi immediatamente Albi si è accasciato a terra, colpito a morte. Cavallito invece è stato trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino.





Agguato a Pescara: un morto e un ferito grave

Dai racconti dei testimoni oculari sembrerebbe proprio un agguato o quantomeno un’esecuzione. Insomma, un regolamento di conti che lascia di stucco la comunità di Pescara. Tuttavia la città non è nuova a questo tipo di episodi. L’ultimo omicidio risale a Capodanno, ma un altro fatto grave è accaduto ad aprile proprio nella centrale Piazza Salotto con il ferimento grave di un lavoratore di un ristorante.

Sul posto sono arrivati il questore di Pescara Luigi Liguori e il dirigente della Mobile Gianluca Di Frischia, nonchè il sindaco Carlo Masci. Il fatto è avvenuto in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal centro della città, vicino ad un parco. Luca Cavallito, un ex calciatore attaccante classe 1973 che ha militato in diverse squadre di alto livello dilettantistico tra Marche e Abruzzo, è in gravissime condizioni.

Un altro gravissimo episodio nel cuore della nostra città, #Pescara, in un luogo dove bimbi e nonni passeggiano tenendosi per mano.

Non possiamo permettere che nella nostra città si diffonda la paura del vivere quotidiano. Occorre una risposta ferma da parte delle istituzioni. pic.twitter.com/nXCumLHm7j — Luciano D'Alfonso (@lucianodalfonso) August 1, 2022

L’ex sportivo sarebbe stato raggiunto da uno o più colpi al volto. L’uomo è stato operato d’urgenza. Tra i primi a lanciare l’allarme è stata una dipendente del Bar del Parco, locale dell’aggressione, che si è nascosta sotto ad un tavolo e ha contattato il 118 parlando sottovoce. “Scappate scappate stanno sparando a tutti”, si è sentito urlare da un gruppo di ragazzi, poco dopo gli spari.

Vacanza tragica, Andrea muore a 31 anni. Il bagno tutti insieme poi lo choc degli amici