Ore di tensione al Campovolo di Reggio Emilia. Da qui è partito l’ultraleggero da turismo che non è più tornato all’aeroporto emiliano. Il pilota, Ivano Montanari, un reggiano di 61 anni, era decollato da lì la mattina di sabato 28 gennaio senza fare mai ritorno. Purtroppo, fanno sapere le autorità, l’uomo dal primo pomeriggio ha interrotto le comunicazioni con il centro di controllo del traffico aereo. In quegli istanti Montanari si trovava sul suo ultraleggero sopra la zona appenninica di confine tra il reggiano e il modenese.

Dopo essere scomparso dai radar, nessuno sa cosa può essere successo al suo aeromobile. Da quel poco che si sa, il 61enne avrebbe prima comunicato il suo rientro a terra a causa del maltempo, ma da quel momento in poi il silenzio radio ha fatto credere a tutti nel peggio. Le autorità hanno quindi messo in moto i mezzi di soccorso sin dal primo pomeriggio di sabato, ma ad oggi, dell’uomo non c’è ancora traccia.

Aereo scomparso dai radar italiani: cosa è successo

Le ricerche si sono stoppate nella notte, prima di riprendere nella mattinata di domenica 29 gennaio 2023. Impegnate le squadre del corpo nazionale del Soccorso alpino e Speleologico che sono state attivate dall’Aeronautica militare per bonificare quella zona.

Per il momento, fanno sapere le autorità, al momento le ricerche sono concentrate a Sant’Andrea Pelago di Pievepelago: si tratta di uno tra i principali centri turistici del crinale tosco-emiliano, in provincia di Modena. Ma non è finita, perché anche la Top Gun di Reggio Emilia, oltre alle squadre territoriali del Soccorso alpino delle due province, sono impegnati nelle ricerche dell’ultraleggero di Ivano Montanari.

Sul posto anche i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi stanno partecipando alle ricerche utilizzando un loro elicottero. La speranza è di ritrovare l’aereo a terra nel bosco, ma con l’uomo ancora in vita. Seguiranno aggiornamenti sullo stato delle ricerche nelle prossime ore.

