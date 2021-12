Ancora un gravissimo incidente stradale ha ucciso una giovane vita. A 28 anni è morto nelle scorse ore Adriano Pinna, che si trovava in sella alla sua moto. Il sinistro mortale si è verificato verso le ore 15.30 di mercoledì 15 dicembre sulla statale 597, che collega le città sarde di Sassari e Olbia. Il punto esatto dell’impatto è avvenuto al chilometro numero 42, nelle vicinanze di Oschiri, un paese in provincia di Sassari. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Ovviamente sono giunti tempestivamente anche i soccorritori del 118, che però non sono riusciti nemmeno a caricarlo sull’ambulanza per tentare una corsa disperata in ospedale. Adriano Pinna è deceduto infatti sull’asfalto, dunque non c’è stato nulla da fare nonostante si sia fatto l’impossibile effettuando le manovre di rianimazione. Lo scontro contro un’automobile che percorreva la sua stessa strada è stato devastante e per il 28enne l’epilogo peggiore si è purtroppo materializzato.

Adriano Pinna guidava precisamente una Ducati 999 S e si è schiantato contro una vettura, che si trovava davanti al suo mezzo a due ruote. Colui che guidava la macchina, ovvero un pensionato originario di Olbia, non ha riportato ferite. Invece il giovane è caduto dalla moto ed ha terminato la sua corsa sulla corsia opposta. L’impatto al suolo è stato terribile ed è sopraggiunta la morte. Il ragazzo era nato nel comune di Ozieri, un comune sassarese di poco meno di diecimila abitanti.





Secondo quanto è stato possibile apprendere, il povero Adriano Pinna lavorava come meccanico e ha lasciato parenti e amici in un dolore inimmaginabile. Lo schianto si è registrato nei pressi di un distributore di carburante. Dopo l’incidente, la statale è rimasta chiusa al traffico per mettere in sicurezza l’area. Verso le ore 18, dunque due ore e mezza dopo l’accaduto, la viabilità è tornata pian piano alla normalità. Il suo corpo è poi stato trasferito all’istituto di medicina legale a disposizione del pm di Sassari.

