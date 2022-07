“Incredibile, è lui”. Scomparso 10 giorni fa sul cammino di Santiago, la notizia su Adriano è arrivata poco fa

Ritrovato Adriano Pacifico, era scomparso sul cammino di Santiago. Bella notizia sul giovane che, partito da Bastiglia, nel modenese, oltre un mese fa per percorrere in bici il cammino di Santiago di Compostela aveva fatto perdere le sue tracce. Il 32enne non aveva dato più sue notizie dallo scorso 11 luglio. Molto preoccupata ovviamente la mamma che nei giorni scorsi aveva formalizzato la denuncia di scomparsa in Francia.

L’ultima chiamata era infatti arrivata da Tolone tramite il cellulare di una persona conosciuta lungo il tragitto. Dopodiché il 32enne, cuoco molto conosciuto e stimato dalle sue parti e papà di due bambine, era stato visto mendicare nei pressi di un benzinaio. Poi il nulla. La madre ha dichiarato: “In una di queste videochiamate ho notato che questa persona viveva in un luogo particolare, sembrava una baracca. Un posto abbandonato e trasandato. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso”. Inoltre il conto del giovane è stato svuotato con piccoli ma costanti prelievi.





Adriano Pacifico ritrovato in buona salute

Fortunatamente Adriano Pacifico è stato ritrovato. Pochi giorni fa la denuncia di scomparsa era stata ritirata visto che la firma del 32enne era stata riconosciuta sul registro di un ostello. Poi, finalmente, gli uomini della polizia ferroviaria lo hanno rintracciato e soccorso nella stazione di Ventimiglia. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 26 luglio.

Adriano Pacifiso si è dunque messo in contatto coi suoi familiari, tranquillizzandoli. Già nei giorni scorsi erano arrivati dei segnali di fiducia: “La polizia francese – aveva riferito la mamma – ci ha spiegato che mio figlio potrebbe aver scelto il percorso meno frequentato per raggiungere Santiago in bicicletta e che per questo motivo, essendo peraltro lui privo di telefonino, sarebbe maggiormente difficile rintracciarlo o individuarlo”.

Della vicenda si è interessata anche la Farnesina, ovvero il Ministero degli Affari Esteri, che ha seguito i contatti tra la famiglia e il Consolato generale di Marsiglia (che ha competenza anche per la zona di Tolone).

