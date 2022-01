Purtroppo il cuore di Adriano Multone ha smesso di battere nelle scorse ore. L’uomo, che aveva 63 anni, era rimasto coinvolto in un drammatico incidente mentre era intento a fare alcuni lavori sul tetto della sua abitazione. Dopo aver lottato invano per una settimana in un letto di ospedale, è morto nelle scorse ore a causa delle gravissime ferite che si era procurato. I medici hanno provato di tutto pur di tenerlo in vita, ma le condizioni erano state considerate sin da subito troppo disperate.

Stando a quanto è stato ricostruito in questi giorni, venerdì 21 gennaio Adriano Multone aveva intenzione di dare un’occhiata alla canna fumaria presente sul tetto della sua casa ed aveva deciso di recarsi personalmente lassù. Qualcosa però deve essere andato storto quando erano passate da 30 minuti le 14. Non è riuscito a tenersi in equilibrio ed è caduto giù, facendo un volo di alcuni metri. Quando era stato soccorso, respirava ancora ed era dunque stato trasferito d’urgenza nel nosocomio.

Adriano Multone era nato nel comune di Roasio, in provincia di Vercelli, ma lo conoscevano praticamente tutti nella parte orientale di Biella. Infatti, era il proprietario di un negozio di alimentari e gastronomia, la ‘Bottega del goloso’, situato esattamente sulla strada 142 per raggiungere il comune di Cossato. Aveva un carattere straordinario e sono davvero in tanti a piangerlo. Dopo l’incidente, che gli aveva provocato un trauma cranico e toracico, il 63enne era stato soccorso con un elicottero.





Dopo l’accaduto, Adriano Multone era stato trasportato all’interno del Cto di Torino, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. Dopo essere stato nel reparto di terapia intensiva per sette giorni, è deceduto perché il suo cuore non ce l’ha fatta. Bisognerà ovviamente aspettare ancora prima di avere un quadro preciso dell’incidente, ma la morte è stata senza ombra di dubbio accidentale. Purtroppo il destino si è messo di traverso e la sua vita è terminata anzitempo in modo inaspettato.

Sui social è emerso inoltre un aneddoto struggente su Adriano Multone. Aveva perso il 10 gennaio scorso il suo adorato cane. Un utente ha scritto infatti: “Il padrone di Arturo lo ha raggiunto. Una morte inaspettata e molto sofferta, mi stringo al dolore di sua moglie. Adriano, ora puoi correre, giocare nel prato col tuo amato Arturo. Che la terra possa esserti lieve”.