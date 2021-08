Schianto in moto, Adriana è morta, Danilo è gravissimo: si erano sposati meno di un mese fa

Tragico incidente stradale all’ingresso di San Rocco al Porto, piccolo centro in provincia di Lodi. A perdere la vita è stata Adriana Monno, 48 anni, mentre suo marito Danilo Siboni, 51, è rimasto gravemente ferito. I due si erano sposati appena un mese fa. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 agosto. Adriana e Danilo vivevano proprio a San Rocco al Porto, dove lo scorso 21 luglio, presso il Municipio, si erano sposati.

Per una tragica fatalità Adriana e Danilo erano arrivati in Comune proprio a bordo dello stesso mezzo dove la donna ha trovato la morte. La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Di certo Adriana è morta sul colpo, mentre il marito è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia dove è ricoverato in gravi condizioni.

Venerdì sera Danilo Siboni stava guidando la sua moto con a bordo la moglie Adriana Monno. Quando si trovavano sulla strada che da via Emilia conduce a San Rocco al Porto è avvenuto lo schianto. Danilo e Adriana erano quasi arrivati a casa quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo che andato a sbattere contro un palo della luce.





A quanto pare non ci sono testimoni dell’incidente in cui la 48enne Adriana Monno ha perso la vita. Per chiarire la dinamica dei fatti potrebbero essere visionate le immagini di una telecamera che si trova proprio nei pressi del luogo dove è avvenuta la tragedia.

Gli operatori del 118 giunti sul posto anche da Piacenza hanno tentato di rianimare Adriana Monno, ma le ferite riportate nell’impatto sono risultate troppo gravi. La donna lascia una figlia adolescente, avuta da una precedente relazione. A cercare di capire come l’incidente sia potuto avvenire sono i carabinieri della compagnia di Codogno intervenuti con diverse pattuglie.