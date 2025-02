È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Ilaria Iacoboni, stimata giornalista e speaker di Radio Capital, avvenuta oggi, 18 febbraio 2025, a Roma, all’età di 49 anni. Ilaria ha combattuto con coraggio contro un tumore, come riportato da Leggo. Nata nel 1976, Ilaria ha dedicato gran parte della sua vita professionale al mondo della radiofonia. La sua voce inconfondibile e la sua passione per il giornalismo l’hanno resa un punto di riferimento per gli ascoltatori di Radio Capital.

Nel corso degli anni, ha condotto numerosi programmi, tra cui una fascia mattutina dalle 9 alle 12 insieme a Benny Bottone, come evidenziato da Radiospeaker.it. Ilaria era nota per la sua capacità di instaurare un dialogo autentico con i suoi ospiti. Tra le sue interviste più significative, si ricorda quella con il presidente dei presidi di Roma e Lazio, Mario Rusconi, in cui hanno discusso del ritorno a scuola in un periodo complesso. La sua professionalità e il suo impegno nel fornire informazioni accurate e tempestive hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo del giornalismo radiofonico.





La scomparsa della conduttrice radiofonica Ilaria Iacoboni rappresenta una perdita significativa per la comunità radiofonica italiana. I colleghi di Radio Capital e gli ascoltatori che l’hanno seguita con affetto nel corso degli anni la ricordano come una professionista appassionata e una persona di grande umanità. La sua voce continuerà a risuonare nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

In questo momento di dolore, la redazione di Radio Capital e l’intero mondo del giornalismo si stringono attorno alla famiglia di Ilaria, esprimendo le più sentite condoglianze per la loro perdita. “Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione – commenta Edoardo Buffoni, direttore di Capital -“.

E ancora: “Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare. Nelle ultime settimane è precipitato tutto, Ilaria lascia un vuoto enorme, in ciascuno di noi”.

