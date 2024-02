Incidente stradale in scooter, 17enne muore. È lutto a Marano di Napoli, dove nella serata di ieri un giovane ha perso la vita a causa di un grave incidente stradale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti iniziali condotti dalla sezione infortunistica della polizia locale di Napoli, il giovane stava percorrendo via dei Ciliegi in sella al suo motorino quando ha perso il controllo del mezzo.

Il giovane ha urtato violentemente contro un palo della pubblica illuminazione. Lo schianto è stato fortissimo e nonostante sia stato prontamente soccorso, stabilizzato e trasportato all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, purtroppo ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Come scrive Cronache della Campania la polizia locale sta indagando per comprendere la dinamica esatta dell’incidente e stabilire se via siano automobilisti coinvolti che potrebbero aver causato lo sbandamento dello scooter del giovane. La notizia della morte del giovane Andrea ha scosso la città di Marano dove il padre Gennaro è molto noto.

Gennaro Mellone, conosciuto col coprannome di Genny, è infatti un famoso cantante partenopeo. In servizio presso l’istituto di credito di via Merolla, l’uomo è conosciuto da tanti proprio per la sua passione per il canto, passione che aveva preso anche il figlio Andrea. L’artista è anche organizzatore di spettacoli teatrali e concerti di Natale nelle parrocchie San Ludovico D’Angiò di Marano e San Giacomo di Calvizzano.

Sui social in tanti ricordano il giovane e piangono per la giovane vita spezzata a soli 17 anni. “Gennaro vorrei venire a cercarti dovunque tu sia in questo momento, per starti vicina. Con la mente sconvolta e il cuore rattristato sicuramente sono vicino a te e a tutta la tua famiglia. Amico speciale, il tuo angelo sarà sempre con te! Sei una persona così buona che un giorno nell’eternità di Dio, certi nella fede, incontrerai il tuo amore di figlio Andrea”, si legge sulla bacheca del cantante.