Una vera e propria scia di sangue c’è stata sulle strade italiane nello scorso fine settimana. E una delle tragedie maggiori si è portato via per sempre anche Emilio D’Avella e Pamela Mustone, che erano fidanzati e sono quindi morti insieme in seguito al terribile impatto. Nello stesso incidente ha perso la vita anche Emanuele Serafino di 32 anni. Le prime due vittime avevano invece rispettivamente 30 e 33 anni, quindi erano tutti giovani.

C’è stata una prima ricostruzione dei fatti sul drammatico incidente, che ha ucciso le tre persone in questione. A quanto pare, Emilio D’Avella e Pamela Mustone sono morti mentre si trovavano a bordo di una moto, che si è schiantata contro un’automobile. L’altro deceduto era un amico della coppia, che era su un altro mezzo a due ruote. Davvero devastante lo scontro, che non ha dato scampo ai ragazzi.

Emilio D’Avella e Pamela Mustone, i due fidanzati morti in un terribile incidente

Il terribile sinistro stradale, avvenuto in provincia di Foggia a Troia, si è registrato nel pomeriggio di domenica 28 maggio sulla statale 90. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno subito compreso che Emilio D’Avella e Pamela Mustone, oltre all’altro giovane 32enne, fossero ormai morti. Il conducente dell’auto, un uomo di 41 anni, è l’unico invece che è riuscito a salvarsi. Si trova al Policlinico Riuniti della città pugliese, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per capire l’origine del sinistro e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area coinvolta. Chiamato anche l’elisoccorso per aiutare i giovani, anche se senza esito. Emilio D’Avella era nato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, proprio come Emanuele Serafino. La fidanzata era invece originaria di Melito Irpino, sempre nell’avellinese. In totale le vittime sulle strade italiane nell’ultimo weekend sono state ben 13.

E l’ultimo aggiornamento è stato ancora più drammatico, infatti il 41enne alla guida della macchina coinvolta nell’incidente è stato tratto in arresto per guida in stato di ebbrezza, infatti è risultato positivo all’alcol test.