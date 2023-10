Addio a Ilaria, morta a 53 anni, era una star del web e non solo. La donna è stata sconfitta in pochissimo tempo da una grave forma di meningite criptococcica. Si tratta di una terribile infezione del sistema nervoso centrale causata dal fungo Cryptococcus neoformans. Questo fungo può essere trovato in tutto il mondo, ma è più comune nelle zone con climi caldi e umidi. La meningite criptococcica colpisce principalmente le persone con sistemi immunitari compromessi, come quelli con l’infezione da HIV/AIDS o che sono sottoposti a trattamenti immunosoppressori.

>> Schianto all’alba dopo una serata, l’auto urta un mezzo in sosta si ribalta. A bordo c’era una ragazza

Questa malattia, se non trattata tempestivamente, può avere conseguenze letali, proprio come nel caso di Ilaria Fabiocchi. La famosa architetta, star dei social, è morta così nella tarda serata di sabato. La professionista è deceduta all’ospedale di Avezzano dove era stata ricoverata a seguito dei suoi problemi di salute sempre più gravi e sospetti.





Addio a Ilaria, morta a 53 anni: era una star del web

La donna, originaria dell’Aquila era famosa per la sua spiccata sensibilità. Ilaria Fabiocchi era anche una dipendente pubblica che aveva lavorato prima in Regione poi all’Ufficio per la ricostruzione dei Comuni del Cratere. Era appassionata d’arte e proprio all’Aquila aveva organizzato molte iniziative culturali. Ma non solo, sui social la donna aveva ben 83mila i follower ed era un’influencer a tutti gli effetti.

“L’Aquila è stata col fiato sospeso in queste ultime ore. Tutta stretta intorno a Ilaria, giovane donna, dal grande cuore e dallo spirito battagliero, impegnata al servizio della comunità. Ai suoi familiari, alla sua figliola, ai suoi affettuosi amici, va l’abbraccio della Municipalità e mio personale”, scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“La sua energia sia custodita nel ricordo di quanti l’hanno amata. Certi che anche questa improvvisa e dolorosa prova, non le abbia fatto mancare sostegno e vicinanza”, concludere il primo cittadino. “Dipingere è un’arte antica che precede la parola. Trasformare ciò che vediamo in un disegno o forme o colori impressi su una pietra, un foglio, uno strappo di tessuto o una tela è una necessità che alcune persone avvertono come un bisogno emotivo”, si era definita Ilaria Fabiocchi descrivendosi nella sua biografia.

Leggi anche: Massimo Segre e Cristina Seymandi, colpo di scena dopo le accuse di tradimento e le denunce