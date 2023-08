In arrivo una grossa novità per quanto riguarda le previsioni meteo in Italia. Sta per giungere sul nostro territorio il ciclone Poppea, che farà terminare forse definitivamente la stagione estiva. Siamo ancora nel pieno dell’estate, con temperature sopra la media a causa della presenza dell’anticiclone Nerone, che sta facendo boccheggiare milioni di connazionali. Infatti, per ancora altri giorni avremo fortissimo caldo e rischio ricadute sulla salute della popolazione.

In particolare, come ricordato dal sito Leggo, Nerone provocherà ancora temperature intorno ai 39-40 gradi ad Alessandria, Bolzano, Caserta, Ferrara, Firenze, Oristano, Pavia e Pistoia. Non se la passa bene nemmeno la città di Milano con i suoi 37 gradi e per le giornate del 19 e 20 agosto sono 8 le città col bollino rosso. Ma le previsioni mete del prossimo futuro sono differenti, infatti col ciclone Poppea si scateneranno fenomeni atmosferici più pesanti.

Leggi anche: “Ecco le vere temperature dei prossimi giorni”. Meteo, l’annuncio di Mario Giuliacci sul caldo





Cambiano le previsioni meteo, addio estate: arriva il ciclone Poppea

Una volta superata questa situazione legata al gran caldo, le previsioni meteo cambieranno drasticamente con il sopraggiungere del ciclone, denominato Poppea. Secondo quanto riferito, si registreranno temporali e la caduta di grosse quantità di pioggia. Ma non è tutto perché è prevista anche la presenza della neve sulle montagne. E sono state anche rivelate le date nelle quali dovrebbe abbattersi questo ciclone sulla nostra Penisola.

Il ciclone Poppea dovrebbe cominciare a far sentire i suoi primi effetti il 26 e 27 agosto, ma è soprattutto il 30 e il 31 dello stesso mese che ci saranno le conseguenze più significative con il Centro-Nord che dovrebbe essere colpito da perturbazioni. Dovrebbero esserci anche delle considerevoli grandinate a mettere in difficoltà coloro che si staranno godendo le ultime vacanze estive. Ma certamente ci sarà più soddisfazione per coloro che non riescono più a dover fare i conti con temperature troppo calde.

Quindi, è tempo di rimettere negli scaffali ombrelloni, sedie e costumi da bagno. A fine agosto si dovranno riprendere gli ombrelli e anche vestiti e giacche decisamente più pesanti, dato che anche le temperature scenderanno sensibilmente.