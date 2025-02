“Mattia non ce l’ha fatta”. Una tragedia devastante ha colpito il famoso chef italiano: suo figlio Mattia è morto, vittima di un brutale accoltellamento nella città dove il padre lavora. La notizia è stata confermata poco fa. Il giovane aveva solo 14 anni. Il ragazzo si trovava con due amici in un mercato ed è stato colpito con cinque coltellate da un altro adolescente, per motivi ancora poco chiari. Era stato soccorso immediatamente, ma le sue condizione erano gravissime.

L’aggressione era avvenuta il 24 gennaio. Il giovane venne ricoverato in terapia intensiva. Poco fa i media locali hanno fatto sapere che Mattia non ce l’ha fatta. La triste notizia ha sconvolto tuta l’Italia. Il padre di Mattia è infatti uno dei più noti ambasciatori della cucina italiana nel mondo. Sono tantissimi o messaggi di cordoglio e di sostegno per la sua famiglia in questo momento così drammatico.

Accoltellato il figlio 14enne del famoso chef italiano, la notizia è stata confermata poco fa: cosa è successo

Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio del cuoco italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Akincilar, è morto a Istambul. L’aggressione è avvenuta in un mercato di Kadikoy, quartiere sulla sponda anatolica della città sul Bosforo, ed rimasta ripresa delle telecamere. Come documenta il video, il giovane è stato colpito con cinque coltellate da un ragazzo. Caduto a terra, Mattia è stato poi preso a calci da un altro 16enne. I due assalitori sono stati arrestati.

Andrea Minguzzi, originario di Misano Adriatico, è considerato un ambasciatore della cucina italiana in Turchia. Negli anni novanta, quelli della gavetta, aveva lavorato all’Hotel Gambrinus di Riccione. Poi aveva girato il mondo, dopo essersi affermato come chef. Nei giorni scorsi la notizia dell’acocltallemanto del figlio aveva scosso tutti.

“Scusate se non riesco a dare molte notizie, sto ancora cercando di metabolizzare questa tragedia“, aveva affermato Minguzzi, visibilmente segnato dal dolore. “Mio figlio rischia ancora la vita, ma sono grato a tutti per il loro supporto”. Adesso la notizia della morte di Mattia ha gelato due Paesi. La sua famiglia è ora nel cuore di tutti, mentre l’Italia e la Turchia si stringono intorno a loro in un momento di incredibile sofferenza.