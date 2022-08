“Perché mi guardi?”. Poi la follia, la telecamera di sorveglianza riprende tutto: 15enne in fin di vita

Accoltella un 15enne per uno sguardo ”di troppo”. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un ragazzino fuori da un centro commerciale di Busnago, in provincia di Milano. Il giovane è stato trovato a terra nella sala giochi del centro commerciale con una grave ferita all’altezza del diaframma ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato operato d’urgenza.

Il quindicenne si trova ancora all’ospedale, ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Milano, intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza, i due non si conoscevano e si sono trovati davanti del centro commerciale. Qui sarebbe scattata una lite per ”uno sguardo di troppo”, sfociata poi nell’accoltellamento.





Accoltella un 15enne per uno sguardo ”di troppo” – Sempre secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, il 15enne che abita in comune della provincia di Milano, si sarebbe “infastidito” dal modo in cui il ragazzo di 27 anni lo fissava. A questo punto sarebbero iniziate le minacce e ancora spintoni, calci e pugni. Poi il ragazzino, colpito all’addome, si è rifugiato all’interno della sala giochi cadendo a terra, mentre il 27enne si sarebbe allontanato in macchina.

L’aggressione si è verificata davanti a una quindicina di ragazzi che non hanno chiamato neanche le forze dell’ordine. Una scena però, immortalata dalla telecamera del centro commerciale, dalla quale i militari dell’Arma hanno preso il numero di targa dell’aggressore, 27enne residente nella provincia di Lecce. I carabinieri della compagnia di Vimercate lo hanno rintracciato e fermato mentre rientrava a casa, durante la perquisizione i militari hanno trovato l’arma usata contro il minore, un coltello a serramanico, nascosta nell’elastico dei boxer, oltre 2 dosi di cocaina da circa 0.5 grammi l’una.

Accoltella un 15enne, arrestato 27enne – Nel suo appartamento aveva anche due cartucce per pistola una cal. 7.65 e l’altra 9×21 senza autorizzazione. Il 27enne ora è in carcere a Monza in attesa di rispondere dei reati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizioni.

