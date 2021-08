Dramma sulla strada, muore a 28 anni il giorno prima del suo matrimonio. Tornava dall’addio al celibato

Acate, l’addio al celibato finisce in tragedia. Drammatico incidente nelle ore della notte sulla Sp 87 ad Acate, in provincia di Ragusa. Prossimo al fatidico ‘si’, T.H. chiude per sempre i suoi occhi a 28 anni. Il promesso sposo era a bordo della Bmw Serie 3 e stava facendo ritorno verso casa.

Aveva dato il suo addio al celibato, ma per il 28enne la vita si è spenta per sempre sul freddo asfalto. Il tragico incidente è avvenuto circa alla mezzanotte. Uno scontro che per il promesso sposo originario di Vittoria si è rivelato fatale. Il 28enne è morto sul colpo.

I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale, ma da una prima ricostruzione si apprende che il 28enne stava viaggiando alla guida della Bmw Serie 3, quando è stato impossibile evitare il secondo veicolo coinvolto, una Ford Focus, con a bordo un’intera famiglia.





A bordo della Ford Focus, padre, madre, di 41 e 43 anni, e tre figli di 15, 10 e 3 anni. Per la coppia di genitori, 8 giorni di prognosi. Restano quasi del tutto illesi il bambino di 3 anni e la bambina di 10, mentre per 15enne la prognosi prevista è di 30 giorni.

Nonostante il pronto intervento sul posto da parte delle ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Guazzardi di Vittoria, per il 28enne nulla da fare. Purtroppo per il ragazzo nulla da fare. Le manovre di estrazione del corpo dall’abitacolo della macchina sono state diverse, e una volta liberato dalle lamiere, il corpo del 28enne era privo di vita.