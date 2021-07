Incredibile tragedia sull’autostrada italiana. Un camion è precipitato nel vuoto da un viadotto e due persone non ce l’hanno fatta a causa del violento impatto al suolo. Un sinistro tremendo, che non ha dunque lasciato scampo. Tra i due deceduti ci sarebbe l’autista del mezzo pesante, mentre non è chiaro chi sia esattamente la seconda vittima. L’episodio ha ovviamente provocato anche danni alla circolazione, infatti si sono formate delle code lunghissime di automobili e altri mezzi sulla carreggiata.

Più precisamente sarebbero almeno cinque i chilometri di coda formatisi, oltre a fortissimi rallentamenti. Immediatamente intervenute sul posto le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto e dunque per quale ragione il tir abbia perso il controllo e sia precipitato. Serviranno accertamenti approfonditi per fare piena luce, anche perché sembra inoltre che non siano stati rimasti coinvolti altri veicoli, quindi l’incidente sarebbe del tutto autonomo.

Il camion è caduto dal viadotto sull’autostrada del Mediterraneo, ovvero la autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. In particolare, l’impatto è avvenuto tra gli svincoli di Campagna e di Contursi, in provincia di Salerno. Il viadotto interessato è quello del ‘Tenza’, che si trova al chilometro 43,000. Il guidatore avrebbe perso dunque il controllo del camion, che avrebbe finito la sua corsa nel vuoto dopo aver sfondato il guardrail. Disposto il transito delle vetture esclusivamente sulla parte riservata alla corsia di emergenza.





Oltre alle forze dell’ordine, sono giunti sull’autostrada A2 Salerno Reggio-Calabria i mezzi dell’Anas, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per le due persone però non c’è stato niente da fare, se non constatare il loro decesso. Resta da comprendere anche un’altra questione altrettanto importante, ovvero la sicurezza dell’autostrada e in particolare del guardrail. Dovranno essere fatti accertamenti per capire se ci fossero dei problemi, visto che è presente un enorme cedimento del guardrail.

Ovviamente l’incidente sull’autostrada A2 ha dei punti oscuri da chiarire e non è possibile stabilire adesso se ci siano stati problemi al guardrail, precedenti all’impatto. Anche perché non è dato sapere nemmeno a che velocità stesse andando il camion. Nei prossimi giorni, quando arriveranno i primi risultati dai rilievi effettuati, si potrà fare chiarezza maggiore sull’accaduto, costato la vita a due persone.